“Se encuentra estable y consciente”: actualizan estado de salud de Rodrigo Rojas Vade

El Hospital San Juan de Dios emitió un nuevo comunicado sobre Rodrigo Rojas Vade actualizando su estado de salud, asegurando que el exconvencional continúa “evolucionando favorablemente”.

Fue este pasado martes que el centro hospitalario confirmó que Rojas Vade fue trasladado desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta la de cuidados intermedios, donde se mantiene hospitalizado.

“ El paciente se encuentra estable y consciente. Durante los últimos días, ha presentado avances que han permitido continuar su tratamiento en un nivel de menor complejidad, manteniéndose bajo supervisión del equipo de salud”, señalaron desde el hospital.

Rojas Vade se encuentra hospitalizado desde el 12 de marzo, luego de ser encontrado en la madrugada a un costado de la Ruta 78 junto a un vehículo. Tenía manos y pies amarrados, golpes en la cara, rociado con un líquido que sería diluyente y rayados políticos en los brazos.