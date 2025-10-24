“Se ha garantizado un retorno ordenado”: 48 chilenos son deportados desde EE.UU y seis fueron detenidos tras aterrizar

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que el jueves 23 de octubre aterrizó en Santiago un vuelo chárter con 48 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos.

“Se ha logrado garantizar un retorno ordenado, gracias al procedimiento efectuado en coordinación entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto con la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras instituciones del Estado”, explicó el jefe de gabinete.

Del total, 42 son hombres y seis son mujeres. Según detalló el ministro Elizalde, “al momento de su llegada, seis de estas personas fueron puestas a disposición de la justicia chilena, debido a que mantenían órdenes de detención pendientes”.

Con este nuevo vuelo, el total de ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos durante la administración del presidente Donald Trump asciende a 224 personas, de las cuales 203 han regresado en vuelos chárter y 21 en vuelos comerciales. El secretario de Estado afirmó que de ser necesario velarán por un retorno “seguro” para otros connacionales.

Asimismo, Elizalde aclaró que la política de expulsiones de Estados Unidos no está dirigida específicamente a Chile, sino que se aplica de manera general a todos los países.

Además, el ministro reiteró que una vez los vuelos aterrizan en Chile, hacen control de identidad para verificar quienes registran órdenes de detención vigentes para ser puestos a disposición de la justicia.

El titular de Interior recalcó el llamado a “utilizar la Visa Waiver con responsabilidad y a evitar siempre sobreestadías, cumpliendo con los plazos autorizados para prevenir deportaciones. El respeto a estas normas es fundamental para mantener un historial migratorio sin infracciones y garantizar futuros viajes a Estados Unidos sin inconvenientes”.