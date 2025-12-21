Se registra balacera tras riña entre visitantes del Complejo Penitenciario Biobío en Concepción

La mañana de este domingo se desarrolló una balacera a la afueras del Complejo Penitenciario Biobío de Concepción, excárcel El Manzano.

Según la información que maneja Gendarmería, el hecho se habría producido a las afueras del recinto penal mientras visitantes hacían fila para su turno de ingreso en el horario de visitas.

En ese contexto, se habría producido una riña que escaló al punto que sujetos habrían realizado los disparos.

El hecho habría sido inmediatamente reportado por los funcionarios de Gendarmería a Carabineros, que adoptaron la investigación del caso a través del OS-9.

No habrían funcionarios de Gendarmería lesionados tras el incidente.