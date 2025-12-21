“Emergencia superada”: Ejecutivo confirma retiro de bidones de ácido sulfónico abandonados en ruta F-740 en Quilpué

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, confirmaron que la emergencia comunal que enfrentaba la comuna de Quilpué por un incidente con sustancias peligrosas había sido superada, la mañana de este domingo.

La situación fue conocida durante la tarde noche del sábado. Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), a la altura del kilómetro 2.043, en la ruta F-740 en dirección hacia Hacienda Las Palmas, sector Lo Orozco, se encontraron abandonados 46 bidones de ácido sulfónico.

Lo anterior obligó al despliegue de Bomberos de Quilpué y del municipio para acopiar y resguardar los bidones.

En ese sentido, la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga detalló que se contrató a la empresa Ambipar Response para el retiro de los bidones de la ruta.

“Agradecemos el gran despliegue y trabajo de Carabineros, bomberos y la Ilustre Municipalidad de Quilpué, quienes debieron disponer de recueros materiales y humanos por varias horas, hasta que fuera superado el incidente”, señalaron en una publicación en redes sociales.