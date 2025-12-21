SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Declaran emergencia comunal en Quilpué por hallazgo de 46 bidones de ácido sulfónico en Lo Orozco

    La medida fue decretada por Senapred, tras el abandono de la peligrosa sustancia en la ruta F-740. Bomberos, Carabineros y equipos municipales trabajan en el resguardo y retiro del material, mientras la autoridad sanitaria inició una investigación para determinar responsabilidades y eventuales riesgos para la población.

    Por 
    Roberto Martínez
    Imagen referencial emergencia química

    Una emergencia comunal por incidente con sustancias y materiales peligrosos fue declarada este sábado en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, luego de que se detectara el abandono de 46 bidones de ácido sulfónico en un tramo de la ruta F-740, a la altura del kilómetro 2.043, en dirección a Hacienda Las Palmas, sector Lo Orozco.

    La información fue confirmada por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Valparaíso, que detalló que el hallazgo se produjo durante la presente jornada y activó de inmediato a los organismos de respuesta para evitar riesgos a la comunidad y al entorno.

    Tras conocerse la situación, Bomberos de Quilpué, junto a personal de emergencia de la municipalidad, se desplegaron en el lugar para acopiar y resguardar los bidones, a la espera de su retiro seguro por parte de empresas especializadas.

    En paralelo, el encargado de Gestión de Riesgo de Desastres de la provincia de Marga Marga inició las gestiones con compañías idóneas para el manejo y traslado del producto químico.

    La medida fue declarada tras coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, lo que permitiría movilizar recursos adicionales del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). El objetivo es controlar la situación considerando la extensión y severidad del evento, y mantener un monitoreo constante hasta que las condiciones permitan levantar la alerta.

    Como parte de las acciones preventivas, se notificó a la Seremi de Salud, organismo que llevará adelante la investigación correspondiente y un sumario sanitario para establecer las circunstancias del abandono, evaluar posibles afectaciones y determinar responsabilidades conforme a la normativa vigente.

    En el ámbito de la seguridad vial, Carabineros mantiene desvíos de tránsito en ambos sentidos de la ruta F-740, con el fin de restringir el acceso al área y facilitar las labores de emergencia.

    Asimismo, Bomberos entregó recomendaciones específicas al personal municipal para el resguardo del sitio y de los recipientes, minimizando la exposición y evitando manipulaciones indebidas.

