    Nacional

    A días de la Navidad: Carabineros alerta por riesgos a la salud en la compra de juguetes del comercio ilegal

    Según explicó la institución, estos artículos carecen de controles de calidad básicos, presentando fallas críticas en su fabricación que ponen en riesgo directo la integridad física de los menores.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    

    Carabineros de Chile advirtió sobre los graves riesgos para la salud que implica la compra de juguetes en el comercio ilegal, alertando que estos productos, al no contar con certificación ni cumplir la normativa vigente, pueden provocar desde asfixia por piezas pequeñas hasta intoxicaciones severas por componentes químicos prohibidos.

    La advertencia fue realizada por especialistas del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), ante el aumento de la oferta de productos infantiles en sectores no autorizados.

    Según explicó la institución, estos artículos carecen de controles de calidad básicos, presentando fallas críticas en su fabricación que ponen en riesgo directo la integridad física de los menores.

    Uno de los principales peligros detectados dice relación con la composición de los materiales, ya que muchos juguetes ilegales contienen metales pesados o ftalatos, sustancias que pueden ser absorbidas por los niños a través de la piel o por vía oral, generando daños a largo plazo en la salud.

    

    A ello se suma el uso de pinturas de baja calidad y químicos no permitidos, que pueden provocar erosiones cutáneas y reacciones alérgicas severas.

    Desde Labocar también se alertó sobre la rotulación incorrecta o inexistente de estos productos, lo que impide conocer advertencias esenciales como la edad recomendada, instrucciones de uso o medidas de seguridad, aumentando el riesgo de accidentes.

    Otro aspecto crítico corresponde a la seguridad mecánica, ya que muchos de estos juguetes presentan un fácil desprendimiento de piezas pequeñas, lo que representa un peligro inminente de atragantamiento y asfixia, especialmente en niños de corta edad.

    Ante este escenario, Carabineros llamó a padres y cuidadores a comprar exclusivamente en el comercio establecido, verificar que los productos cuenten con etiquetas en español, información del fabricante o importador y certificación correspondiente.

    La seguridad de nuestros niños comienza con una compra responsable y el cumplimiento de las normas vigentes”, advirtió el teniente Manuel Ángulo, de Labocar, reforzando el llamado a extremar las precauciones durante la compra de juguetes en esta Navidad.

    
