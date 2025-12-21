SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Colisión entre micro y vehículo en Lo Espejo deja a tres personas fallecidas

    Las autoridades informaron que los fallecidos serían del mismo grupo familiar y que hay una persona en riesgo vital.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli
    Referencial JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Un accidente de tránsito ocurrió, alrededor de las 9:40 de la mañana de este domingo, en la intersección de la calle Presidente Eduardo Frei con Avenida Ferrocarril en la comuna de Lo Espejo, en que un vehículo menor chocó con una micro, dejando a tres personas fallecidas y un lesionado grave.

    La Fiscalía Sur junto a Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros se encuentra investigando los hechos que provocaron la colisión.

    Hasta el momento se sabe que en una curva el automóvil habría traspasado la calzada de la pista de doble sentido, chocando de frente con el bus urbano.

    Las personas fallecidas corresponden al mismo grupo familiar y un cuarto pasajero se encontraría en riesgo vital.

    Por otro lado, según la Fiscalía, el microbús no iba con pasajeros y están a la espera del examen toxicológico del conductor por protocolo, aunque como indicaron, respecto al accidente de tránsito, no tendría responsabilidad.

    Como informó el teniente de Carabineros, Cristián Cares desde la SIAT harán un levantamiento planimétrico al diseño vial y la configuración geométrica de la calzada, “la cual tiene una curva a la derecha y una pendiente descendiente, factores que inciden en la detonante del accidente de tránsito que estamos investigando”.

