Dos accidentes de tránsito que involucran a motociclistas dejan dos fallecidos en O’Higgins

Dos personas resultaron fallecidas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en dos accidente de tránsito, ocurridos con pocas horas de diferencia, en carreteras de Rancagua y Machalí, en la Región de O’Higgins.

El primero de estos siniestros viales ocurrió durante la noche del sábado, en el km 82 de la ruta Travesía. Según los antecedentes preliminares por parte de Carabineros, en el hecho habrían participado dos motociclistas. El primero se desplazaba en sentido norte a sur, mientras que el segundo intentaba incorporarse a la pista poniente.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos habrían chocado, lo que provocó la muerte en el lugar de una mujer adulta de nacionalidad venezolana, que viajaba como acompañante de la segunda motocicleta.

Un segundo accidente de tránsito fatal

Posteriormente, en el kilómetro 7,5 de la carretera El Cobre, un motociclista habría impactado a un automóvil, lo que provocó la muerte del primero.

Según el relato del conductor del automóvil, un joven de 16 años sin licencia de conducir, al momento de intentar incorporarse a la carretera El Cobre desde una ruta secundaria, habría sentido un impacto en la parte trasera izquierda de su vehículo.

Por instrucción del Ministerio Público, ambos casos están siendo investigados por equipos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, según detalló el teniente Sergio Esparza, de la SIAT de Cachapoal.

“Durante la noche se generan dos accidentes en el tránsito, uno en la comuna de Rancagua y otro en la comuna de Machalí, donde lamentablemente fallecen dos conductores. Es por ello que la Fiscalía de Flagrancia solicita la concurrencia de esta unidad especializada SIAT para efectuar todas las dirigencias tendientes a establecer una dinámica y una causa basal”, detalló el teniente Esparza.