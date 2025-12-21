Armada rescata con éxito a familia australiana que quedó varada en sector de canal Ballenero, en Magallanes

Armada rescata con éxito a familia australiana que había quedado varada en sector de canal Ballenero, en la región de Magallanes

Una familia australiana fue rescatada exitosamente por personal de la Armada de Chile durante la jornada del sábado en un sector cercano a la isla Burnt, en el canal Ballenero, región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El grupo de cuatro personas quedó varado en el lugar antes mencionado mientras navegaban en un velero turístico, distante a más de 120 millas náuticas (230 kilómetros) al este de Puerto Williams.

“Se activó un operativo de búsqueda y salvamento marítimo, tras recibir una alerta por parte del Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Puerto Williams, en coordinación con el MRCC de Punta Arenas. Conforme a los protocolos establecidos, la tercera zona naval, a través del Distrito Naval Beagle, dispuso de inmediato el empleo de medios navales”, detalló sobre el rescate el capitán de Fragata Marcos Valderrama, gobernador marítimo (s) de Puerto Williams.

Armada de Chile

Desde la Armada detallaron que el rescate fue exitoso en parte gracias a las favorables condiciones climáticas de la zona, que permitieron desplegar los medios navales necesarios.

“A partir de las 05:00, los medios desplegados se encontraban en la zona del incidente, manteniendo coordinación radial con los ocupantes de la embarcación, lo que permitió verificar las condiciones en el lugar y efectuar el rescate, resguardando la seguridad de la vida humana en el mar”, agregó sobre el rescate Valderrama.

Cooperaron en el rescate la patrulla de servicio general (PSG) “Sibbald”, la lancha de servicio general (LSG) “Hallef” y el rompehielos “Almirante Viel”.

Las unidades de rescate naval se desplegaron en la isla y además de lograr ubicar a los turistas también coordinaron su evacuación con la ayuda de un bote de goma.

En el rompehielos Almirante Viel, que se encontraba de tránsito hacia su puerto base tras concluir tareas en el Territorio Chileno Antártico y labores de reaprovisionamiento en las Islas Diego Ramírez, los cuatro rescatados, entre ellos dos menores de edad, fueron evaluados por médicos, que concluyeron que se encontraban en buen estado de salud.