Fallece Juan Fuentes Espinoza, referente de la radiodifusión y director de Radio Oceanía FM de Talcahuano

La tarde de este sábado 20 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Juan Matías Fuentes Espinoza, comunicador y director de Radio Oceanía FM de Talcahuano.

Su fallecimiento marca el cierre de una extensa trayectoria vinculada a la radiofonía en la zona del Gran Concepción y el sur del país.

Nacido en Lota, Juan Fuentes Espinoza desarrolló una trayectoria profesional ligada a la radiodifusión por más de cuatro décadas , período en el que estuvo vinculado a distintos medios y proyectos comunicacionales.

Durante su juventud, realizó labores en la Fuerza Aérea de Chile, específicamente en Balmaceda, experiencia que fortaleció su relación con la radio como medio de comunicación en zonas de difícil acceso y aislamiento territorial, particularmente en el extremo sur del país.

Con formación en comunicaciones en la Universidad Católica, desarrolló parte relevante de su trayectoria en medios regionales y nacionales.

Fue parte de Radio Araucanía y de Canal 5 de Concepción, conocido también como Canal 13 Concepción, estación que operó como señal afiliada a Canal 13 de Santiago y que cumplió un rol relevante en la difusión de contenidos televisivos a nivel local y regional.

En ese espacio, Juan Fuentes se desempeñó durante 15 años en la lectura de noticias, consolidando un trabajo informativo sostenido en el tiempo.

Más adelante, obtuvo una concesión radial, asumiendo la dirección de Radio Oceanía, emisora que dirigió y administró en Talcahuano. Desde ese rol, la estación mantuvo una programación orientada a la información local, el servicio a la comunidad y la cobertura de situaciones de interés público.

Fuentes Espinoza abordó la evolución del sistema de medios, el impacto de las nuevas tecnologías y los cambios en el consumo informativo, relevando la permanencia de la radio como un medio cercano y de alcance cotidiano.