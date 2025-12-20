SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Menor de seis años queda en riesgo vital tras atropello en Ruta 5 Norte en Llay-Llay

    Testigos del hecho relataron que el menor, quien vive a un costado de la ruta, se encontraba jugando con su hermana de 17 años, cuando en un momento de descuido salió hacia la calzada, siendo atropellado por el vehículo.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Menor de seis años queda en riesgo vital tras atropello en Ruta 5 Norte en Llay-Llay

    Un menor de seis años permanece en riesgo vital luego de ser atropellado por una camioneta durante la jornada de este sábado en la comuna de Llay-Llay, en la región de Valparaíso.

    De acuerdo con antecedentes preliminares, el hecho ocurrió en el kilómetro 90,5 de la Ruta 5 Norte. Según información de Radio Bío Bío, el niño resultó con múltiples fracturas a raíz del impacto.

    Posteriormente, desde Carabineros indicaron que testigos del hecho relataron que el menor, quien vive a un costado de la ruta, se encontraba jugando con su hermana de 17 años, cuando en un momento de descuido salió hacia la calzada, siendo atropellado por el vehículo.

    Minutos después, personal de Carabineros y del SAMU llegó hasta el sitio del suceso para prestar los primeros auxilios al niño.

    Finalmente, el menor fue trasladado hasta el Hospital de San Felipe, donde permanece internado con pronóstico reservado.

    Menor de seis años queda en riesgo vital tras atropello en Ruta 5 Norte en Llay-Llay
    Más sobre:Llay-LlayValparaísoCarabinerosInvestigaciónAccidente VehicularMenor de EdadRuta 5 Norte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos

    Mercosur abre cumbre en Brasil marcado por nuevo aplazamiento del acuerdo con la Unión Europea

    Registro Civil descarta haber sufrido filtración masiva de datos tras denuncia de sitio de ciberseguridad

    La Dora, Los Colombia y Las Chilenas: Fiscalía exhibe las nueve bandas que operaban en trama de corrupción que involucró a gendarmes

    Quienes no lo hicieron en marzo: Minsal llama a completar esquema de vacunación contra influenza H3N2

    Lo más leído

    1.
    Asalto en Colina: seis sujetos armados irrumpen en vivienda, maniatan a adultos mayores y cometen abuso sexual

    Asalto en Colina: seis sujetos armados irrumpen en vivienda, maniatan a adultos mayores y cometen abuso sexual

    2.
    Superintendencia de Educación Superior identifica 42.741 estudiantes matriculados en instituciones en riesgo financiero

    Superintendencia de Educación Superior identifica 42.741 estudiantes matriculados en instituciones en riesgo financiero

    3.
    Pasó dos noches en medio de la cordillera: encuentran con vida a joven que se extravió realizando senderismo en Farellones

    Pasó dos noches en medio de la cordillera: encuentran con vida a joven que se extravió realizando senderismo en Farellones

    4.
    DD.HH.: Corte Suprema chilena decreta sobreseimiento definitivo de expresidente peruano Alberto Fujimori

    DD.HH.: Corte Suprema chilena decreta sobreseimiento definitivo de expresidente peruano Alberto Fujimori

    5.
    Tribunal fija fecha para formalizar a Pangal Andrade por uso ilícito del fuego en el Parque Nacional Hornopirén

    Tribunal fija fecha para formalizar a Pangal Andrade por uso ilícito del fuego en el Parque Nacional Hornopirén

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos
    Chile

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos

    Registro Civil descarta haber sufrido filtración masiva de datos tras denuncia de sitio de ciberseguridad

    La Dora, Los Colombia y Las Chilenas: Fiscalía exhibe las nueve bandas que operaban en trama de corrupción que involucró a gendarmes

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales
    Negocios

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

    Chile apuesta por convertirse en el hub digital sostenible de América Latina

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Nuevo golpe para el hincha y críticas a la FIFA: el Fan Fest dejará de ser gratuito en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Nuevo golpe para el hincha y críticas a la FIFA: el Fan Fest dejará de ser gratuito en el Mundial 2026

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania
    Mundo

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania

    Mercosur abre cumbre en Brasil marcado por nuevo aplazamiento del acuerdo con la Unión Europea

    Quién es Francis L. Donovan, el general elegido por Trump para liderar el Comando Sur en América Latina

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad