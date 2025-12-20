Menor de seis años queda en riesgo vital tras atropello en Ruta 5 Norte en Llay-Llay

Un menor de seis años permanece en riesgo vital luego de ser atropellado por una camioneta durante la jornada de este sábado en la comuna de Llay-Llay, en la región de Valparaíso.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el hecho ocurrió en el kilómetro 90,5 de la Ruta 5 Norte. Según información de Radio Bío Bío, el niño resultó con múltiples fracturas a raíz del impacto.

Posteriormente, desde Carabineros indicaron que testigos del hecho relataron que el menor, quien vive a un costado de la ruta, se encontraba jugando con su hermana de 17 años, cuando en un momento de descuido salió hacia la calzada, siendo atropellado por el vehículo.

Minutos después, personal de Carabineros y del SAMU llegó hasta el sitio del suceso para prestar los primeros auxilios al niño.

Finalmente, el menor fue trasladado hasta el Hospital de San Felipe, donde permanece internado con pronóstico reservado.