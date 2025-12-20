Presidente Boric participa en egreso de oficiales de Carabineros y destaca la “valoración que ha alcanzado” la institución

El presidente Gabriel Boric encabezó este viernes la ceremonia de egreso y juramento de los nuevos oficiales de Carabineros de Chile, de sus escalafones de Orden y Seguridad e Intendencia, en compañía de su general director, Marcelo Araya, y autoridades del gobierno, del Congreso y la Corte Suprema, entre otras.

El acto, realizado en la Escuela de Carabineros General Carlos Ibáñez del Campo, comenzó con un discurso a cargo del general Araya, quien destacó a los 150 jóvenes que pasaron a ser subtenientes y también agradeció a Boric su apoyo a la institución.

“Consciente de que esta es su última ceremonia de egreso de subtenientes, valoramos y le damos las gracias por haber compartido con nosotros su tiempo y apoyo hacia Carabineros de Chile, no sólo en este tipo de ceremonias, sino a lo largo de su gestión presidencial”, sostuvo.

Para luego dirigirse a los egresados, apuntando a que deben ser “rectos y correctos”. “Están destinados a servir y hacer el bien. No caigan en las tentaciones del crimen organizado, por el contrario, comanden con el ejemplo y lideren”, en referencia a los casos de corrupción que han afectado a la institución en los últimos meses.

En la ceremonia, Boric remarcó su protagonismo entregando la condecoración Presidente de la República en Grado de Caballero al mejor alumno de la promoción 2022-2025, Jaime Venegas, para luego ofrecer un discurso donde destacó el papel de Carabineros en la cohesión social como garantes del orden.

“Porque al final del día lo que hacen carabineros y carabineras de Chile no es solamente defender en abstracto ante los delincuentes, sino defender lo que es común, que es la seguridad, el orden”, destacó el jefe de Estado.

Asimismo, remarcó los cambios que han implementado como institución, en especial el ser pioneros dentro de las fuerzas de orden y seguridad al incorporar a las mujeres, y enfocarse en su rol como custodios del derecho y la justicia.

“Cuando es necesario, hay que garantizarla (la seguridad) por la vía exclusiva que tiene solamente el Estado y en particular delegada en Carabineros de Chile”, aseguró el mandatario, para luego enfocarse en el momento actual de la institución, haciendo hincapié en “la valoración que han alcanzado hoy día, después de momentos muy difíciles”.

“Es producto del trabajo arduo de toda la institución. No hay que esconder los momentos difíciles. Hay que enfrentarlos con hidalguía, como lo ha hecho esta institución. Y el pueblo de Chile se los reconoce, porque son fundamentales en nuestra sociedad”, afirmó el mandatario.

Para luego cerrar su intervención dirigiéndose a los nuevos oficiales, entre ellos ocho becarios extranjeros de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay, afirmándoles que “con la formación que han tenido estos cuatro años van a estar a la altura de estas circunstancias, de estos tiempos complejos”.