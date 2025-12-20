SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Presidente Boric participa en egreso de oficiales de Carabineros y destaca la “valoración que ha alcanzado” la institución

    En el acto de juramento de 150 subtenientes, el mandatario recalcó el papel de la institución como garante del orden y destacó “la valoración que han alcanzado hoy día, después de momentos muy difíciles”.

    Por 
    Lya Rosen

    El presidente Gabriel Boric encabezó este viernes la ceremonia de egreso y juramento de los nuevos oficiales de Carabineros de Chile, de sus escalafones de Orden y Seguridad e Intendencia, en compañía de su general director, Marcelo Araya, y autoridades del gobierno, del Congreso y la Corte Suprema, entre otras.

    El acto, realizado en la Escuela de Carabineros General Carlos Ibáñez del Campo, comenzó con un discurso a cargo del general Araya, quien destacó a los 150 jóvenes que pasaron a ser subtenientes y también agradeció a Boric su apoyo a la institución.

    “Consciente de que esta es su última ceremonia de egreso de subtenientes, valoramos y le damos las gracias por haber compartido con nosotros su tiempo y apoyo hacia Carabineros de Chile, no sólo en este tipo de ceremonias, sino a lo largo de su gestión presidencial”, sostuvo.

    Para luego dirigirse a los egresados, apuntando a que deben ser “rectos y correctos”. “Están destinados a servir y hacer el bien. No caigan en las tentaciones del crimen organizado, por el contrario, comanden con el ejemplo y lideren”, en referencia a los casos de corrupción que han afectado a la institución en los últimos meses.

    En la ceremonia, Boric remarcó su protagonismo entregando la condecoración Presidente de la República en Grado de Caballero al mejor alumno de la promoción 2022-2025, Jaime Venegas, para luego ofrecer un discurso donde destacó el papel de Carabineros en la cohesión social como garantes del orden.

    “Porque al final del día lo que hacen carabineros y carabineras de Chile no es solamente defender en abstracto ante los delincuentes, sino defender lo que es común, que es la seguridad, el orden”, destacó el jefe de Estado.

    Asimismo, remarcó los cambios que han implementado como institución, en especial el ser pioneros dentro de las fuerzas de orden y seguridad al incorporar a las mujeres, y enfocarse en su rol como custodios del derecho y la justicia.

    “Cuando es necesario, hay que garantizarla (la seguridad) por la vía exclusiva que tiene solamente el Estado y en particular delegada en Carabineros de Chile”, aseguró el mandatario, para luego enfocarse en el momento actual de la institución, haciendo hincapié en “la valoración que han alcanzado hoy día, después de momentos muy difíciles”.

    “Es producto del trabajo arduo de toda la institución. No hay que esconder los momentos difíciles. Hay que enfrentarlos con hidalguía, como lo ha hecho esta institución. Y el pueblo de Chile se los reconoce, porque son fundamentales en nuestra sociedad”, afirmó el mandatario.

    Para luego cerrar su intervención dirigiéndose a los nuevos oficiales, entre ellos ocho becarios extranjeros de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay, afirmándoles que “con la formación que han tenido estos cuatro años van a estar a la altura de estas circunstancias, de estos tiempos complejos”.

    Más sobre:GobiernoGabriel BoricCarabineros de ChileCeremonia de egresoOficiales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rubio afirma que régimen de Maduro es “intolerable para EE.UU.” y Washington suma sanciones a círculo del gobernante venezolano

    Doble homicidio queda al descubierto en cité de Santiago Centro: cuerpos presentan impactos de bala y uno estaba maniatado

    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    Metro de Santiago restablece servicio en la Línea 2 luego del cierre de cuatro estaciones por problema en la vía

    Palestinos de Beit Jala realzan rol de Chile durante encendido de árbol de Navidad: “Está con nosotros de verdad, no solo de palabra”

    EE.UU. lanza un “ataque masivo” contra ISIS en Siria en represalia por la muerte de tres estadounidenses

    Lo más leído

    1.
    Pasó dos noches en medio de la cordillera: encuentran con vida a joven que se extravió realizando senderismo en Farellones

    Pasó dos noches en medio de la cordillera: encuentran con vida a joven que se extravió realizando senderismo en Farellones

    2.
    “Solo quiero darle un abrazo gigante”: madre de Daniela Sáez agradece rescate de su hija extraviada en Farellones

    “Solo quiero darle un abrazo gigante”: madre de Daniela Sáez agradece rescate de su hija extraviada en Farellones

    3.
    Superintendencia de Educación Superior identifica 42.741 estudiantes matriculados en instituciones en riesgo financiero

    Superintendencia de Educación Superior identifica 42.741 estudiantes matriculados en instituciones en riesgo financiero

    4.
    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    5.
    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Doble homicidio queda al descubierto en cité de Santiago Centro: cuerpos presentan impactos de bala y uno estaba maniatado
    Chile

    Doble homicidio queda al descubierto en cité de Santiago Centro: cuerpos presentan impactos de bala y uno estaba maniatado

    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    Presidente Boric participa en egreso de oficiales de Carabineros y destaca la “valoración que ha alcanzado” la institución

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes
    Negocios

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Valdivia remonta ante Los Leones y estira el suspenso en la final de la Liga Nacional de Básquetbol
    El Deportivo

    Valdivia remonta ante Los Leones y estira el suspenso en la final de la Liga Nacional de Básquetbol

    Leandro Marelli mantiene la punta en el Abierto de Chile y Matías Errázuriz se pone al acecho

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver
    Cultura y entretención

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver

    Javiera Mena cierra el año con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    Rubio afirma que régimen de Maduro es “intolerable para EE.UU.” y Washington suma sanciones a círculo del gobernante venezolano
    Mundo

    Rubio afirma que régimen de Maduro es “intolerable para EE.UU.” y Washington suma sanciones a círculo del gobernante venezolano

    Palestinos de Beit Jala realzan rol de Chile durante encendido de árbol de Navidad: “Está con nosotros de verdad, no solo de palabra”

    EE.UU. lanza un “ataque masivo” contra ISIS en Siria en represalia por la muerte de tres estadounidenses

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad