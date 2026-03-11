Se registran incidentes y barricadas en el entorno del Congreso Nacional durante el cambio de mando

Mientras al interior del Congreso Nacional se llevaba a cabo el cambio de mando, en el exterior del recinto se registraron acotados incidentes y que se relacionan al orden público.

Según reportó Carabineros, pasado el medio día un grupo de personas inició barricadas en la intersección de la Avenida Pedro Montt con la calle General Cruz. A raíz de los incidentes, lo cuales hasta ahora no han aumentado, tuvo que actuar el personal de Control de Orden Público (COP) de la policía uniformada.

Valparaiso, 11 de marzo 2026 Protestas por el Cambio de Mando Presidencial en Valparaiso. Jose Veas/ Aton Chile JOSE VEAS/ATON CHILE

La misma institución policial, reportó que hasta ahora se ha logrado la detención de un hombre , quien estaría involucrado en estos incidentes.

El grupo de manifestantes, que se enfrentó a Carabineros, portaban una pancarta de los “anti imperialistas”.

Carabineros, en el entorno del Congreso, ha instalado un amplio despliegue policial con el fin de evitar riesgos de seguridad. Hasta ahora, la policía uniformada mantiene una serie de “anillos” de seguridad en el lugar, lo que evita que posibles manifestantes se acerquen al edificio.

Esta seguridad, ha implicado que se instalen cortes de tránsito, los cuales se mantendrán este 11 de marzo entre las 6.30 y las 16.00 horas.