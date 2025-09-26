SUSCRÍBETE
Nacional

¿Se termina la lluvia?: Cuántos milímetros de agua caída dejaron las precipitaciones

Se estima que la lluvia en la zona central del país sea solo durante este viernes, para dejar el sábado con el cielo despejado

Javiera Arriaza 
Javiera Arriaza

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informaron sobre los milímetros (mm) de agua caída a través de sus diversas estaciones climatológicas distribuidas por el país, en la zona de la Región Metropolitana, han caído 11.3 mm.

Por otro lado, en Valparaíso son 10.2 mm; en O’Higgins 7.6; en Maule, 10.6; Biobío, 4.8; en La Araucanía, 2.3; Los Ríos, 6.4, y Los Lagos; 3.6.

Las precipitaciones tenían un horario estimado: entre las 3 y 7 de la tarde. La misma plataforma de la DMC indicó que los sectores cordilleranos y las comunas ubicadas al oriente y surponiente de la Región Metropolitana serán las más afectadas.

Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustible detallaron que hay clientes afectados con el corte de suministro. En específico, hasta las 17.30 horas -ya avanzado las precipitaciones- reportaban que en la Región Metropolitana hay 13.393 hogares afectados. Le siguen Los Lagos, 7.049; Maule, 2.916; Valparaíso, 1.843; Biobío, 1.177; Ñuble, 701; La Araucanía, 635; O’Higgins, 245, y Los Ríos, 236.

Junto con ello, la DMC emitió un aviso meteorológico por la eventual tormentas eléctricas con probabilidad de fuertes rachas de vientos locales en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera, Chiloé, litoral interior y cordillera austral desde la Región del Biobío a Los Lagos.

Mientras que en distintas comunas de las provincias de Arauco, Biobío y Malleco, levantaron un aviso por probable desarrollo de Nubes Convectivas con características tornádicas.

