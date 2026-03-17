Se vende: casa donde vivió expresidente Boric en barrio Yungay sale al mercado por $ 860 millones

“Estoy a cargo de vender y arrendar la casa del expresidente Boric”. Con esas palabras la inmobiliaria Cocina Propiedades comenzó a promocionar la antigua casa que el ahora expresidente Gabriel Boric arrendó y usó para vivir en barrio Yungay (Santiago Centro) durante su mandato. La casa se encuentra tanto en arriendo como en venta, y de inmediato comenzó a llamar la atención por su relevancia.

Según consignó la inmobiliaria, la propiedad actualmente tiene un valor de 21.000 UF (cerca de $ 836 millones, pero se quiere vender en $ 860 millones), tiene 500 metros cuadrados, además de contar con 13 dormitorios (6 en suite), 9 baños, 3 cocinas, 2 living comedor, 2 salas de estar y 3 estacionamientos . El precio del arriendo está en 120 UF (cerca de $ 4,7 millones).

En ella, Boric vivió junto a quien fuera su pareja, Irina Karamanos, y sirvió como lugar para sostener diversas reuniones políticas. Según se ha dado a conocer, la casa fue diseñada por el arquitecto Andrés Garafulic, en 1929.

Cristián Opazo, encargado de la Región Metropolitana de La Cocina Propiedades, dice que “siempre es interesante una propiedad con historia, le da un valor agregado, además no es común ver una casa en venta donde haya vivido un Presidente. Apostamos que quien opte por comprar o arrendar esta casa gatille su lado más emocional, pero consciente que es una gran oportunidad tanto para inversión como lo que esta casa significa para la cultura del barrio Yungay”.

En el Servicio de Impuestos Internos (SII) la propiedad figura con un avalúo fiscal de $ 162.691.271. No registra morosidad de contribuciones en la Tesorería General de la República. Opazo sostiene que pese a que Boric viviera ahí, ello no implicó un aumento en el valor de la propiedad.

Una publicación en Portal Inmobiliario de 2022 daba cuenta de que se arrendaba en ese entonces por 105 UF -hoy se arrienda en 120 UF- y se vendía en 19.500 UF, y hoy el monto alcanza los 21.000.

En el Conservador de Bienes Raíces de Santiago figura que su propietario, Iván Rodríguez, la adquirió el 2017 entonces por 10.677 UF.

“En el caso de la venta, no veo un aumento de valor directo por el hecho de haber sido ocupada por un Presidente. Lo que se beneficia es la visibilidad que obtiene, el precio finalmente lo da el mercado . La zona de barrio Yungay está en transformación y no existe un mercado inmobiliario muy potente aún. Esta casa está pensada más para una institución, fundación, museo principalmente, y eventualmente como un negocio como centro médico, hotel”, dice Opazo.

Pero añade que “en el caso de arriendo, ahí sí se valoriza más, ya que es una casa que quedará en el consciente colectivo, por lo general el perfil de quien podría ocupar esta casa no compra, pero sí arrienda. Apostamos que el comprador podría ser un inversionista que vea el potencial, ya que esta propiedad tiene entre un 6 a 7% de rentabilidad anual aproximadamente”.

Una de las grandes interrogantes es si acaso la llegada del Presidente al barrio cambió la situación en materia de seguridad. De todas maneras, Opazo afirma que “para nosotros más que la seguridad, la clave es el barrio como tal. Existen cafés, restaurantes bien conocidos, Museo del Sonido, Museo Taller, Museo de la Memoria, Teatro Novedades, Centro NAVE, la Peluquería Francesa, calles icónicas como el pasaje Adriana Cousiño, Lucrecia Valdés, la misma Quinta Normal, Matucana 100, entre otros atractivos. Ello hace que sea una zona interesante para una institución a fin, la casa en sí tiene harta seguridad y ese fue el factor por el que el expresidente la eligió para vivir ahí; esta casa será parte de esa cultura urbana del barrio y eso la hace muy atractiva".

Vale recordar que el expresidente Boric ya no vive ahí y se trasladó hacia San Miguel a un departamento, a la espera de que la casa que se compró en ese barrio se termine de remodelar.