    Nacional

    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    Si bien en la comuna dicen que lo tratarán como un vecino más, el barrio ya está enterado de que el Mandatario se trasladó a un departamento cercano a su futura casa en El Llano.

    Por 
    Luciano Jiménez
     
    Josefa Sciammaro

    En la Municipalidad de San Miguel liderada por la alcaldesa Carol Bown (UDI) dicen que se enteraron “por la prensa” de la llegada del Presidente Gabriel Boric a vivir a la comuna. El Mandatario estaba viviendo en el barrio Yungay en Santiago Centro mientras ostentaba el poder, pero en febrero de 2025 concretó la compra de la casa en El Llano, la que durante las últimas semanas comenzó a remodelarse, por lo que el Jefe de Estado decidió trasladarse a las cercanías del inmueble mientras dure ese proceso de construcción.

    La llegada de Boric a San Miguel tras la compra de la casa en calle Real Audiencia generó repercusión en el barrio respecto de cómo cambiará la seguridad en la comuna, la cual ha estado marcada por inseguridad y delincuencia. Como ha ocurrido con otros expresidentes, en sus barrios se asigna una caseta de Carabineros que resguarda las inmediaciones, por lo que los vecinos esperaban una mejora en el sector, especialmente considerando que Boric ya se trasladó a la comuna. Antes ocurrió, por ejemplo, con Michelle Bachelet en calle Burgos o Sebastián Piñera en San Damián, ambas en Las Condes.

    La casa de Boric en remodelación.

    La alcaldesa Bown sostiene a este medio que la seguridad ha mejorado en la comuna desde que asumió en diciembre del 2024, pero que ello no necesariamente tiene relación con la llegada del Presidente, ya que no han querido privilegiar a ninguna persona en particular. “Nuestra prioridad como administración ha sido trabajar por todos los vecinos de San Miguel”, dice a La Tercera.

    Respecto de Boric sostiene que “como todo exmandatario contará con escolta y resguardo policial por parte de Carabineros. Nuestra tarea como municipio es velar por la seguridad de todos, incluyéndolo a él, que será un vecino más. Sin perjuicio de ello, se realizarán todas las coordinaciones correspondientes con Carabineros que así lo ameriten”.

    Cuenta que la seguridad se estableció como eje principal de la comuna y para ello crearon una dirección especial y mejoraron la flota de patrullaje. “En ese contexto, creamos la Dirección de Seguridad Pública y la Brigada Arcángel, con ocho motoristas desplegados en las calles para enfrentar el delito. Además, reforzamos la dotación de inspectores municipales, alcanzando hoy 60 funcionarios distribuidos en triple turno para atender las denuncias en terreno. A esto se suma el teléfono de emergencias 1456, que funciona 24/7, y un canal de WhatsApp de Seguridad Municipal para una comunicación más directa”, dice.

    La casa de Boric en remodelación.

    Agrega que “este año dimos un nuevo paso al incorporar 11 autos y dos camionetas, que junto con las motos conforman una flota de 30 vehículos”.

    Este diario pudo comprobar en terreno que los avances en la futura casa de Boric continúan. El techo de la propiedad ya fue removido para renovarlo y los maestros se encuentran trabajando en la propiedad. El patio está lleno de escombros y la fachada fue removida.

    Mientras, el edificio del departamento al que llegará -ubicado en el piso 14 de la calle Teresa Vial- ya está enterado de quién será el nuevo residente. Hasta el minuto los vecinos dicen que no lo han visto, pero que saben de su llegada. Ello incluso se ha comentado a través del grupo de WhatsApp de la comunidad. Algunos comentaron a este diario que estaban felices de su llegada y hasta el minuto no se ha instalado ninguna caseta de Carabineros, pero sí se han visto los autos de los escoltas.

    La casa de Boric se encuentra en remodelación.

    Ha trascendido que el Presidente está yendo esta semana al departamento. El edificio se encuentra a tres minutos de su nueva casa y está cerca de la plaza Gabriela Mistral. Por los alrededores hay un Cesfam, además de una oficina de junta de vecinos.

    El edificio no ha aumentado las medidas de seguridad, más allá del control de siempre que consiste en pedir el número de rut de los visitantes.

