    Carabineros detiene a sujeto acusado de violación de menor que estuvo prófugo dos años

    Contaba con una red de cercanos que le ayudaba para ser trasladado constantemente de residencia y evitar su captura.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Personal especializado de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros concretó la detención de un sujeto que se mantenía prófugo desde hace dos años.

    El sujeto de nacionalidad chilena, de 43 años, identificado con las iniciales J.H.B.C, fue acusado del delito de violación y abuso sexual contra una menor, hija de su pareja.

    Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2018 y 2020 en la comuna de Quinta Normal y la denuncia fue posterior.

    Según los antecedentes, el imputado logró evadir la acción de la justicia por más de dos años, manteniéndose en la clandestinidad con ayuda de familiares y cercanos.

    El trabajo investigativo del SEBV se extendió por más de ocho meses y contempló diversas diligencias de vigilancia y seguimiento.

    En el marco de ese trabajo, se logró establecer el domicilio en el que se ocultaba el individuo y la red de apoyo con la que contaba para ser trasladado constantemente de residencia y evitar su captura.

    La madrugada de este jueves, personal del SEBV efectuó el ingreso al inmueble en el que se ocultaba, materializándose su detención.

    El sujeto fue puesto a disposición del 6° Juzgado de Garantía de Santiago para su control de detención y continuar con las diligencias que determine el Ministerio Público.

