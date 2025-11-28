Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4
La empresa señaló que el tramo disponible es solo ente Las Torres y Plaza de Puente Alto.
Metro de Santiago informó a las 13.54 horas del cierre de nueve estaciones en Línea 4 por persona en la vía.
Según publicaron en su cuenta de X son las siguientes estaciones se encuentran sin servicio de trenes:
- Tobalaba (combinación suspendida)
- Cristóbal Colón
- Francisco Bilbao
- Simón Bolivar
- Plaza Egaña (combinación suspendida)
- Los Orientales
- Grecia
- Los Presidentes
- Quilin
Desde Red Movilidad señalaron que implementaron buses de apoyo metro y reforzaron los recorridos 412, 418, 429, 712, D02, 225, 216 y 219e.
Cabe señalar que esta es la segunda suspensión de Metro de Santiago este viernes, la primera afectó a la Línea 1, entre las 8.30 a las 10.20 horas de esta jornada.
