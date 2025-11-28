Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4

Metro de Santiago informó a las 13.54 horas del cierre de nueve estaciones en Línea 4 por persona en la vía.

Según publicaron en su cuenta de X son las siguientes estaciones se encuentran sin servicio de trenes:

Tobalaba (combinación suspendida)

Cristóbal Colón

Francisco Bilbao

Simón Bolivar

Plaza Egaña (combinación suspendida)

Los Orientales

Grecia

Los Presidentes

Quilin

Desde Red Movilidad señalaron que implementaron buses de apoyo metro y reforzaron los recorridos 412, 418, 429, 712, D02, 225, 216 y 219e.

Cabe señalar que esta es la segunda suspensión de Metro de Santiago este viernes, la primera afectó a la Línea 1, entre las 8.30 a las 10.20 horas de esta jornada.