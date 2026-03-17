Senado despacha a ley reforma constitucional que incorpora Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad

Por 40 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el Senado aprobó esta tarde, en general, el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La iniciativa redefine la dependencia institucional de Gendarmería, trasladándola desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública , además de generar efectos inmediatos en el régimen jurídico aplicable a su personal.

Con la incorporación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se limita el derecho a asociarse de los funcionarios de Gendarmería y se regula la figura del director nacional de Gendarmería de Chile en relación con las otras autoridades superiores de las instituciones que conforman las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, estableciéndose a su respecto una inhabilidad para ser candidato a diputado o a senador.

Tras la aprobación en general -realizada un día después de que el gobierno le pusiera discusión inmediata a la iniciativa- el senador independiente Karim Bianchi realizó reserva de constitucionalidad, al señalar que la reforma afecta el derecho a asociación, al eliminarse las asociaciones gremiales para el personal de Gendarmería.

De inmediato, los parlamentarios de la Cámara Alta comenzaron la discusión en particular de la iniciativa, a la que se le introdujo una serie de indicaciones. Tras votarse estas mociones, la iniciativa fue despechada por el Senado y quedó en condiciones de ser promulgada.



