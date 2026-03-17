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    Senado despacha a ley reforma constitucional que incorpora Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad

    Por 41 votos a favor, 2 en contra y una abstención, los parlamentarios visaron la iniciativa que, entre otras cosas, traspasa la dependencia de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública. Tras la votación de un grupo de indicaciones, la Cámara Alta dio por despachado el proyecto.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Fotografias referenciales de gendarmeria. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Por 40 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el Senado aprobó esta tarde, en general, el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

    La iniciativa redefine la dependencia institucional de Gendarmería, trasladándola desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública, además de generar efectos inmediatos en el régimen jurídico aplicable a su personal.

    Con la incorporación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se limita el derecho a asociarse de los funcionarios de Gendarmería y se regula la figura del director nacional de Gendarmería de Chile en relación con las otras autoridades superiores de las instituciones que conforman las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, estableciéndose a su respecto una inhabilidad para ser candidato a diputado o a senador.

    Tras la aprobación en general -realizada un día después de que el gobierno le pusiera discusión inmediata a la iniciativa- el senador independiente Karim Bianchi realizó reserva de constitucionalidad, al señalar que la reforma afecta el derecho a asociación, al eliminarse las asociaciones gremiales para el personal de Gendarmería.

    De inmediato, los parlamentarios de la Cámara Alta comenzaron la discusión en particular de la iniciativa, a la que se le introdujo una serie de indicaciones. Tras votarse estas mociones, la iniciativa fue despechada por el Senado y quedó en condiciones de ser promulgada.


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