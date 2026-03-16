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    Política

    Gobierno de Kast impulsa agenda de seguridad y pone discusión inmediata a tres proyectos clave

    La Segpres informó que esta jornada se ingresaron diversas urgencias legislativas para acelerar la tramitación de 20 iniciativas que se encuentran en el Congreso, tres de ellas con discusión inmediata: tipificar el delito de ingreso clandestino, incorporación de Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y la creación del Subsistema de Inteligencia Económica.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) informó esta tarde que ingresó al Congreso diversas urgencias legislativas para la tramitación de 20 proyectos de ley, que en su gran mayoría apuntan a reforzar la agenda de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast.

    El anuncio -que involucra a varias iniciativas que ponen el foco en el combate al crimen organizado y en la migración y el control de las fronteras- se realiza el mismo día en que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, entregó detalles de las obras que se realizarán en el complejo fronterizo Chacalluta, en Arica, donde miembros del Ejército trabajan en la construcción de zanjas y muros, en el marco de la implementación del Plan Escudo Fronterizo.

    Así, el Ejecutivo puso discusión inmediata para tres iniciativas: una que modifica la Ley de Migración y Extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional; una reforma constitucional para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y una tercera que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, el que tiene como fin identificar operaciones financieras sospechosas vinculadas al crimen organizado.

    En tanto, se puso suma urgencia a una reforma constitucional que busca reforzar las facultades del Estado para controlar el ingreso y permanencia de extranjeros, además de permitir mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad nacional; un proyecto que endurece penas para quienes ataquen o vulneren los perímetros de recintos penitenciarios; otro que crea el delito de daño en infraestructura penal; una iniciativa que introduce medidas legales para reforzar la seguridad en el Metro de Santiago, incluyendo sanciones más fuertes por delitos dentro de la red; otro que modifica la ley de drogas para aumentar las penas ante ciertos agravantes, como participación de bandas organizadas o uso de menores; otro que establece la identificación obligatoria de los pasajeros de buses interregionales; otra iniciativa que aumenta las sanciones por evasión del transporte público, así como las herramientas para fiscalizarla, y otro proyecto que restringe los beneficios sociales a migrantes irregulares.

    También con suma urgencia quedó el proyecto que fortalece la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia; la nueva Ley de Patrimonio Cultural; una iniciativa que simplifica los requisitos administrativos y regulatorios para crear nuevos colegios; la reforma a las sociedades anónimas deportivas, y un proyecto que regular la comercialización de productos farmacéuticos y sanciona su venta ilegal.

    Finalmente, el gobierno puso urgencia simple al proyecto que modifica el Código Procesal Penal para extender el tiempo en que una persona puede ser detenida por flagrancia; otro que modifica el periodo de carencia de las licencias médicas, así como su control y las facultades de las comisiones médicas; una iniciativa que modifica la Ley de Seguridad Nuclear para agilizar autorizaciones cuando los materiales radiactivos se usen con fines médicos, y, finalmente, el proyecto que establece derecho de atención preferente para trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales para mujeres embarazadas y para niños, niñas y adolescentes bajo la atención del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

    Más sobre:Gobiernoproyectosagenda legislativaseguridadmigraciónurgenciadiscusión inmediatasuma urgencia

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