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    Tras más de 20 meses, Senapred cancela perímetro de seguridad sobre edificio Euromarina II por “disminución de la amenaza a la vida”

    El edificio ubicado en calle Las Perlas N° 1855, en Viña del Mar, se vio afectado por un socavón ocurrido el pasado 10 de junio de 2024 por el colapso de su colector de aguas lluvia.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Edificio Euromarina II en 2024 después de la ocurrencia de un socavón RAUL ZAMORA/ATONCHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó este viernes de la suspensión del perímetro de seguridad dispuesto el pasado 6 de julio de 2024 por la ocurrencia de un socavón en el edificio Euromarina II, en el sector de Reñaca, Viña del Mar.

    Según la información por parte de la entidad gubernamental, la determinación habría venido tras un informe del 9 de marzo de este año. En la reevaluación realizada, se señala que "las características del evento no reúnen las condiciones para mantener dicho perímetro“.

    El mencionado edificio sufrió de un socavón el pasado 10 de junio tras el desarrollo de fuertes lluvias en Reñaca, las que provocaron un colapso en el colector de aguas lluvia del edificio.

    Mapa de perímetro de seguridad por peligro de remoción en masa Senapred

    Declarado inhabitable una semana después, los habitantes debieron abandonar el lugar y retirar todas sus pertenencias.

    Recién el pasado 17 de septiembre de 2025 las personas alojadas pudieron regresar tras levantarse el decreto de inhabitabilidad al considerarse que las reparaciones lo habían dejado “estructuralmente seguro”.

    Ahora, este viernes Senapred levantó el perímetro de seguridad alrededor.

    “Considerando que dicho escenario se configura como una disminución de la amenaza a la vida e integridad física de las personas, se cancela el Perímetro de Seguridad por amenaza de remoción en masa para la comuna de Viña del Mar, que se encontraba vigente desde el 6 de julio de 2024″, señalaron desde la entidad.

    Lee también:

    Más sobre:Viña del MarEuromarina IISocavónRemoción de masaSenapred

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