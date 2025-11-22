Senapred declara alerta roja en Tiltil por incendio forestal: alertan rápida propagación y viviendas afectadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Tiltil por un incendio forestal. La situación se da en medio de una ola de calor que afecta a la zona central del país.

Según informó Conaf, el incendio denominado El Bajo, afecta una superficie de 10 hectáreas y “se encuentra con velocidad de propagación rápida y amenaza inminente a viviendas, personas e infraestructura crítica”.

En consecuencia, Bomberos solicitó que se active mensajería SAE en el sector Polpaico, por la amenaza a viviendas.

Con la activación de la alerta roja, se dispone de mayor agilización para la movilización de recursos “necesarios y disponibles” para atender la emergencia.

En ese sentido, desde Senapred aseguraron que “se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

Tres viviendas afectadas y ocho damnificados

En diálogo con radio Biobío, el alcalde de Tiltil, César Mena, informó que tres viviendas fueron alcanzadas por el fuego y resultaron quemadas “en su totalidad”.

En consecuencia, ocho personas están damnificadas , según informó el jefe comunal.

“Ninguna salió herida, solamente uno de los dueños de la casa está con problemas respiratorios, y lo derivaron al hospital de Tiltil, pero está tranquilo”, sostuvo.

Respecto a los damnificados, aseguró que el equipo de emergencia comunal se contactó con las familias para coordinar un albergue.

El alcalde señaló que aún se desconocen las causas del incendio, pero precisó que se dio “en un predio, y como son pastizales, la verdad es que no existían en ese sector cortafuegos, por lo tanto, (el fuego) creció enormemente hacia el sector de las casas”.

De momento, el incendio “está controlado”, según indicó Mena, asegurando que están “pensando cómo ayudar a los vecinos”.