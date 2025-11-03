OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Senda revela baja en el consumo de alcohol y drogas en universitarios, pero alerta por uso de tranquilizantes sin receta

Según el sondeo realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol a más de 28 mil estudiantes de educación superior, el 42,3% declaró haber consumido bebidas alcohólicas durante “el último mes”. La cifra es considerablemente menor a la registrado en 2021, cuando superaba el 60,8%.

Ignacia CanalesPor 
Ignacia Canales

La forma en que los jóvenes consumen sustancias ha cambiado. Así lo muestra el reciente estudio realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), que encuestó en línea a 28.362 estudiantes de 66 instituciones de educación superior, de las 16 regiones del país.

De acuerdo con los resultados, el consumo de alcohol y marihuana entre los jóvenes ha disminuido. Del total de participantes, el 42,3% declaró haber bebido cerveza, pisco u otras bebidas alcohólicas durante “el último mes”, un porcentaje considerablemente menor al registrado en 2021, cuando la cifra alcanzaba el 60,8%.

Lo mismo ocurre con el consumo de cannabis: el 23% de los encuestados declaró haber consumido en el transcurso “del último año”, una cifra menor a la registrada hace cuatro años, cuando el 31,6% afirmó haberlo hecho.

Con todo, Natalia Riffo, directora nacional de Senda, advierte que aunque ha bajado la frecuencia, la intensidad no lo ha hecho: “Todavía tenemos patrones de consumo que son de preocupación, que siguen siendo altos”.

Así, ejemplifica que el “43% dice haber consumido alcohol en el último mes. De ese porcentaje, el 60% se ha embriagado al menos una vez en el transcurso de ese periodo. Entonces, hay un patrón de consumo que preocupa. Por otro lado, en el caso de la marihuana, tenemos un 14% de consumo en el último mes. De esa cifra, también nos preocupa que, si bien no es un número tan alto y fue a la baja, el 6% de ese total ha consumido 10 o más días en el mes”.

Otro dato importante que revela el estudio y que preocupa es que el consumo de medicamentos sin receta médica muestra una tendencia al alza en algunos tipos. Según el estudio de Senda, el uso de tranquilizantes aumentó del 4,5%, en 2021, al 5,7%, en 2025, mientras que los estimulantes se mantuvieron estables (1,6% al 1,7%) y los analgésicos registraron una leve baja, pasando del 3,9% al 3,3%.

“Respecto de los medicamentos, en específico los tranquilizantes sin receta, creemos que pueden estar asociados a aumentos en problemáticas de salud mental, donde muchas veces las personas se automedican, y eso puede explicar este aumento”, ahonda Riffo.

Rodrigo Goycolea, docente investigador de Terapia Ocupacional de la Universidad San Sebastián, tiene la misma teoría respecto de este aumento.

“Puede reflejar cambios en la gestión del estrés y salud mental en estudiantes universitarios. Factores como la presión académica, la incertidumbre laboral y social, y el aislamiento pueden llevar a buscar alivio mediante psicofármacos accesibles sin supervisión médica, un fenómeno que, aunque disminuye el uso de sustancias recreativas, genera riesgos de dependencia y efectos adversos por falta de control profesional”, explica el especialista.

Por otro lado, apunta que la disminución en el consumo de alcohol y drogas “puede explicarse en parte por un mayor conocimiento sobre los riesgos asociados al consumo de estas sustancias, campañas de prevención más efectivas y una mayor regulación y control del acceso a alcohol y marihuana en espacios universitarios y sociales".​

Y es que no solo la cannabis baja. El uso de otras drogas sintéticas también muestra una disminución respecto de 2021. Según los datos del estudio, el consumo pasó del 3,3% al 0,8%, mientras que el éxtasis o MDMA bajó del 2,9% al 1,7%. En tanto, el uso de tusi y la ketamina disminuyó del 2,8% al 2,2%.

En tal sentido, Chile no es un caso aislado. Hace unos meses, en un artículo de opinión de The Wall Street Journal, se consultó a distintos jóvenes estadounidenses cuáles eran los motivos por los que creen que está ocurriendo esta baja en la generación Z (nacidos aproximadamente entre 1997 y 2010).

Las respuestas fueron variadas y tocaron temas como la salud de las personas, la soledad, las pocas reuniones para juntarse a beber y el cambio hacia otras drogas, entre otros motivos.

La directora del organismo nacional recalca que “estamos hablando de una población de estudiantes que, en muchos casos, recién cumple los 18 años, y en general cualquier consumo es de riesgo cuando se trata de personas más jóvenes, menores de 18 o incluso de 21 años. Hay que ir instalando culturas más saludables que hagan incompatible el uso de sustancias”.

En ese contexto, cuenta que realizan comunicaciones de riesgo respecto de las consecuencias y peligrosidad de algunos tipos de sustancias, pero principalmente buscan trabajar en conjunto con los estamentos y la comunidad educativa en programas de prevención. “La idea es ir estableciendo culturas más preventivas que permitan mantener o bajar estas prevalencias que estamos observando”, advierte Riffo.

Más sobre:SaludSendaDrogasAlcoholAutomedicaciónTranquilizantesRecete médica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quiénes son los líderes internacionales mejor y peor evaluados por los chilenos

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes

Un negocio emblemático en contracción: hay 20% menos de panaderías que en el 2019

Scooters eléctricos: el retorno de Lime a América Latina y su apuesta por Chile

Participación de las AFP en ahorro previsional voluntario cae a su menor nivel desde que hay registro

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

5.
Rusia admite que mantiene contactos con Venezuela tras trascendidos de que Maduro habría pedido ayuda militar a Putin

Rusia admite que mantiene contactos con Venezuela tras trascendidos de que Maduro habría pedido ayuda militar a Putin

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Quiénes son los líderes internacionales mejor y peor evaluados por los chilenos
Chile

Quiénes son los líderes internacionales mejor y peor evaluados por los chilenos

Senda revela baja en el consumo de alcohol y drogas en universitarios, pero alerta por uso de tranquilizantes sin receta

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes
Negocios

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes

Un negocio emblemático en contracción: hay 20% menos de panaderías que en el 2019

Scooters eléctricos: el retorno de Lime a América Latina y su apuesta por Chile

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días
Tendencias

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

La locura del camarín pirata: “Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar”
El Deportivo

La locura del camarín pirata: “Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar”

La revancha de Matías Palavecino, la gran figura del campeón del fútbol chileno

Trabaja como Chino: la clave del éxito de Esteban González, el líder de Coquimbo Unido

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro
Mundo

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro

Secretario de Defensa de EE.UU. restringe a militares discutir con el Congreso los ataques a narcolanchas sin aprobación previa

Milicias de Hamas entregan tres cadáveres de rehenes israelíes

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”