    Nacional

    Seremi tras múltiples ataques incendiarios en La Araucanía: “Vamos a reforzar el trabajo del Ministerio Público y las policías”

    Durante la madrugada de este domingo se registró un nuevo atentado en Cunco, el cual significó la quema de siete maquinarias al interior de un predio.

    Joaquín Díaz 
    Joaquín Díaz

    Luego del incendio que destruyó siete máquinas al interior de un predio en Cunco durante la madrugada de este domingo —hecho que se suma a otros tres atentados registrados en los últimos días—, autoridades regionales anunciaron medidas para enfrentar la seguidilla de ataques incendiarios en La Araucanía.

    El seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, confirmó que no hubo personas lesionadas, pero subrayó la inquietud del Gobierno ante la reiteración de estos hechos, afirmando quie es algo que “sí nos ocupa".

    “Por tanto hemos llamado a un comité policial de emergencia para poder tomar acciones concretas y poder actuar frente a estos actos”, señaló.

    En el episodio más reciente, en Cunco, desconocidos ingresaron a un predio privado durante la madrugada y quemaron dos skidders y cinco excavadoras.

    Campusano destacó el rol del Estado en el avance de las investigaciones, afirmando que “la acción conjunta de la PDI, Carabineros y el Ministerio Público ha podido generar altas condenas”.

    En esa línea, sostuvo que, tras estos fallos judiciales “han vuelto las adjudicaciones y, evidentemente, la mayor demanda es la impunidad frente a los delitos que se les están imputando a las personas que hoy en día están detenidas”.

    “Cuando ocurren este tipo de hechos hay que reanalizar las estrategias operativas, y vamos a reforzar el trabajo del Ministerio Público, también las labores operativas de las policías, el Ejército y la PDI”, agregó.

    Campusano subrayó “muchas poder tener condenas que sean altas demora un poco. La idea es construir casos sólidos, ese es nuestro objetivo principal”, .

    “Frente a eso se generan este tipo de reacciones para presionar a las instituciones para que no sigan adelante, pero eso no va a ocurrir”, concluyó.

