Atentado incendiario en Cunco: queman siete máquinas al interior de un predio

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando diligencias tras la quema de siete maquinarias al interior de un predio particular en la comuna de Cunco, Región de La Araucanía.

De acuerdo con información preliminar recabada por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de Temuco, junto al Laboratorio de Criminalística Regional, el hecho habría ocurrido durante la madrugada de este domingo, cuando s ujetos desconocidos ingresaron al lugar y prendieron fuego a las máquinas, para luego darse a la fuga.

La situación fue advertida por un trabajador del predio, quien al llegar a sus labores encontró la maquinaria calcinada e informó lo ocurrido.

Tras la denuncia, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de la PDI para desarrollar pericias y determinar la dinámica del ataque, además de identificar a los responsables.

En ese sentido, el comisario Héctor Bravo, de la BIPE Temuco, informó que “personal de la brigada junto a peritos de la institución se encuentran realizando las diligencias investigativas”, añadiendo que entre la evidencia se encontró “lienzos alusivos a la violencia rural”.