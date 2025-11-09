Leitao por banda que operaba en San Vicente de Tagua Tagua: “Lo más importante es detener a estas personas y condenarlas”

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió a los hallazgos de cuerpos en San Vicente de Tagua Tagua, luego de que policías realizaran un operativo para desbaratar una banda vinculado al tráfico de drogas.

“ El tema es, obviamente, desbaratando una banda de esta naturaleza, evitamos una cantidad de crímenes importantes , y por supuesto lo más importante es detener a estas personas y condenarlas”, aseveró la autoridad al conversar con CHV.

“ Aquí hubo apoyo también hubo apoyo de la Delegación Presidencial, de la Seremi de Seguridad Pública a través de los drones, que justamente las imágenes que se ven muchas veces fueron apoyadas por drones, que fueron adquiridos para justamente fortalecer el trabajo de investigación que se está desarrollando en región”, añadió la subsecretaria.

Junto con ello, señaló que han estudiado la situación de bandas ubicándose en territorio rural, planteando que en Chile “hay un elemento que es bien determinante” y es que el país tiene “mejor conectividad en varios sentidos”.

“Hoy día es un país más conectado y la conectividad esto es como donde hay centros urbanos, por ejemplo, en las zonas rurales hoy día hay muchos condominios, villas, hay mayor poder adquisitivo”, explicó.

“Entonces, obviamente, el delito no es que más que se traslade de un lugar a otro empieza a buscar los espacios y los lugares donde puede, en el fondo, adquirir, en este caso, cuando se trata de lugares más alejados, es que las distancias, estar en una parcela hace que la distancia entre una casa y la otra sea más grande y por lo tanto pensaría, que se puede trabajar con mayores como reserva o que alguien no lo va a encontrar”, agregó la autoridad.

En esa línea, Leitao indicó que por ello han buscado fortaleces el trabajo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) mediante drones y helicópteros. Dentro de eso, informó que hace unos días entregaron a la PDI 20 drones para ser distribuidos por el país.

Cabe recordar que el Ministerio Público había obtenido la autorización para allanar varios domicilios en ese sector a causa de una investigación por microtráfico de drogas y por presunta desgracia. Sin embargo, en medio de las diligencias efectuadas el jueves 6 de noviembre por la mañana hallaron un cadáver en una fosa ubicada en los faldeos de un cerro. Más tarde, Cubillos detalló que se trataba de una persona de sexo femenino, cuyo cuerpo estaba maniatado y calcinado.