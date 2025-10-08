Sernac alerta riesgo de incendio y quemaduras por sobrecalentamiento de baterías externas vendidas en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por un defecto en las baterías externas Xiaomi 33W, modelo PB2030MI, comercializadas en Chile entre agosto y septiembre de 2024.

Según informó la distribuidora, las unidades presentan un riesgo potencial de sobrecalentamiento, lo que podría generar incendios, quemaduras o daños materiales.

La compañía explicó que el problema se origina en un defecto de fabricación del componente de iones de litio, que en ciertas condiciones podría elevar peligrosamente la temperatura del dispositivo.

En total, 27 unidades fueron vendidas en el país y forman parte del lote afectado.

Aunque hasta ahora no se han registrado incidentes en Chile, Xiaomi reconoció 23 casos en otros países -entre ellos China, Malasia, Indonesia, Singapur y Hong Kong-, donde se reportaron episodios de sobrecalentamiento derivados de la misma falla.

Por lo anterior, la empresa llamó a los consumidores a verificar si su producto está afectado ingresando al sitio web oficial www.mi.com/cl/support/safety-notice. En el portal, los usuarios deben ingresar el número de serie (SN) del dispositivo para confirmar si pertenece al lote defectuoso.

En caso de confirmarse, Xiaomi ofreció el reembolso total del valor de compra ($30.990). Los clientes que adquirieron el producto a través de canales oficiales pueden contactarse con el servicio técnico mediante el correo support.global@support.mi.com, mientras que quienes compraron en tiendas no oficiales deben usar el mismo correo para coordinar la devolución.