Sernac denuncia a Mampato por falla en juego acuático que dejó a dos niños heridos en Las Vizcachas

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó este lunes una denuncia infraccional contra el parque de diversiones Mampato, operado por la empresa Entretenciones Lets Fun Ltda., luego de un grave accidente ocurrido en junio de este año en la sucursal de Las Vizcachas, comuna de Puente Alto.

El hecho, que afectó a dos niños de 9 y 4 años, ocurrió mientras la familia disfrutaba de una jornada en el parque. Durante el funcionamiento de una atracción acuática tipo “troncos”, se produjo una falla mecánica repentina que provocó la colisión entre los carros del juego.

Según el relato de los afectados, el carro en el que iban los menores de edad se descarriló desde la parte más alta de la estructura y cayó violentamente, dejando a la niña mayor con lesiones físicas.

“Tuvimos una pésima atención en enfermería, y yo tuve que llevar a urgencias a mis niños. Hasta el momento no me dan mayores disculpas ni explicaciones”, denunció la madre en el reclamo ingresado ante Sernac, que -según consta en el expediente- fue cerrado sin respuesta por parte de Mampato.

Falla de seguridad y falta de respuesta

Tras recibir la denuncia, el organismo ofició a la empresa para que entregara antecedentes sobre el accidente, las medidas adoptadas y los protocolos de seguridad del parque.

Sin embargo, luego de analizar los informes de la compañía, el organismo determinó “una serie de infracciones graves” a la Ley del Consumidor, por lo que resolvió interponer una denuncia infraccional ante el 1° Juzgado de Policía Local de Puente Alto.

Entre las irregularidades detectadas, la entidad denunciante señaló que Mampato vulneró el derecho a la seguridad de los consumidores, pues el juego presentaba una “trampa latente” que implicaba un riesgo inminente para los visitantes, especialmente para los niños.

Asimismo, el Sernac concluyó que la empresa incumplió su deber de reparar o indemnizar a la familia afectada, ya que -pese a reconocer fallas en sus propios informes técnicos- no ofreció ninguna compensación ni entregó una respuesta formal al reclamo.

Andres Perez

Negligencia y sanciones

El servicio también señala que Mampato incumplió el deber de respetar los términos y condiciones del servicio, al no garantizar las condiciones mínimas de seguridad y mantenimiento exigibles a este tipo de recintos.

La denuncia indica además que hubo una infracción al artículo 23 de la Ley del Consumidor, que establece la responsabilidad directa de los proveedores por los daños causados a los usuarios cuando el servicio no se presta en condiciones de seguridad y calidad.

“En este caso concurren circunstancias agravantes de especial gravedad, ya que el accidente afectó la integridad física y emocional de niños y niñas, público al que se dirige el parque de diversiones”, señaló el Sernac en su presentación judicial.

De acuerdo con la investigación del servicio, hubo negligencia en las medidas de seguridad y mantenimiento de la atracción, lo que no solo causó daño a los menores involucrados, sino que expuso a todos los visitantes a un riesgo grave e inminente.

Por ello, se solicitó al tribunal aplicar la máxima sanción prevista por ley, que alcanza hasta 300 UTM por cada infracción, es decir, más de 20 millones de pesos.

Desde la empresa no se han emitido declaraciones públicas tras la denuncia.