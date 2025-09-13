SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la madrugada de este sábado la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas tras un terremoto 7,5 ocurrido en Rusia.

El movimiento telúrico se registró al este de Petropavlovsk-Kamchatski, ciudad rusa ubicada en las costas del océano Pacífico a eso de las 23:38 hora local, a 119 kilómetros al este de Petropavlovsk.

En ese contexto, es que el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) detalló que el SHOA, una vez finalizado el proceso de modelación y análisis, descartaron la posibilidad de un tsunami en Chile.