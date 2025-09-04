SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Sin tripulación y 100% automática: la barcaza Laurelia ya presta servicio en Valdivia

Conecta isla San Francisco con la ribera en solo 4 minutos con energía solar y sensores de última generación.

Arturo LeónPor 
Arturo León

Con 13 metros de eslora, capacidad de carga de hasta 3 toneladas y el nombre de Laurelia, la primera barcaza no tripulada y 100% eléctrica comenzó a navegar en la zona de Valdivia.

La gobernación marítima local otorgó la autorización para su operación, reconociendo sus características únicas que la convierten en la primera nave sin tripulantes, transformándose en un hito de innovación tecnológica y sostenibilidad.

Laurelia es fruto de un trabajo íntegramente desarrollado en Valdivia: su diseño, construcción en maestranza y automatización fueron ejecutados por la empresa de ingeniería Navtec, cuyo proyecto fue liderado por el ingeniero naval y académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UACh, Richard Luco.

“Nuestra experiencia primero en los taxis fluviales que hoy funcionan en Valdivia y en embarcaciones autónomas en otros países, nos permitió llegar al diseño que este proyecto necesitaba. El éxito en la obtención de la licencia por parte de la gobernación marítima es una muestra de ello. De la incredulidad pasaron a las felicitaciones”, señaló Luco.

La barcaza puede transportar dos vehículos o hasta 40 personas de pie, funcionando como un “ascensor horizontal” que asegura conectividad permanente entre isla San Francisco y la ribera en algo más de 4 minutos por cruce.

“Por sus características y por estar ya casi dos años operando sin inconvenientes, es un artefacto absolutamente replicable y escalable para resolver conectividad donde no se pueda acceder a energía eléctrica en cualquier parte de Chile”, explica Luco.

Uno de sus atributos más innovadores es que funciona en forma completamente automática, mediante sensores que detectan la llegada de vehículos y pasajeros, y un sensor de mareas que regula con precisión la aproximación a la ribera, facilitando el embarque y desembarque en condiciones seguras. Su sistema se alimenta de energía solar, logrando un transporte silencioso, limpio y autónomo.

Más sobre:ValdiviabarcazaElectromovilidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

ProCultura: Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego

Robo armado a farmacia en Buin genera persecución y Carabineros logra detener a cuatro involucrados

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Lo más leído

1.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

2.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”
Chile

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

ProCultura: Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles
Negocios

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles

Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed

Comisión asesora del gasto propone recorte fiscal de US$2.000 millones

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Un campeón del mundo en alerta: Alemania inicia la clasificación al Mundial cayendo con Eslovaquia
El Deportivo

Un campeón del mundo en alerta: Alemania inicia la clasificación al Mundial cayendo con Eslovaquia

Benjamín Kuscevic tiene nuevo DT: Fortaleza sorprende y ficha a exentrenador de Curicó Unido

Exjugador del Betis revela tenso cruce con Manuel Pellegrini: “Fue la pelea más fuerte que tuve en mi vida”

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club
Finde

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro
Mundo

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú

Israel dice controlar ya el 40% de la ciudad de Gaza tras intensificar operaciones en la zona

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral