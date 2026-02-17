Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

Un sismo de una magnitud 5.0 se registró a las 12.35 horas de este martes en la Región de Antofagasta.

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 73 kilómetros al noreste de Calama a una profundidad de 110 kilómetros.

Por su parte, el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada emitió un boletín reportando que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

Este lunes, en tanto, a las 18.27 horas hubo un sismo magnitud 5.2 que se localizó 30 kilómetros al norte de Calama.