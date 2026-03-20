Sismo de magnitud 6,6 sacude el territorio antártico: SHOA descarta tsunami para las costas de Chile

Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 6,6 se registró esta noche en cercanías del territorio antártico chileno. De acuerdo con el Servicio Hidrográfico de la Armada (SHOA), el sismo no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas del país.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el fenómeno se registró a las 21.22 horas del jueves y tuvo su epicentro 184 kilómetros al este de la Base Aérea Antártica Eduardo Frei Montalva.

En tanto, su hipocentro estuvo a 19 kilómetros de profundidad.