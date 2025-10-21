Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso y Metropolitana
Senapred indicó que se están avaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.
A las 11.09 de la mañana de este martes se percibió un sismo en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento tuvo una magnitud de 4.9 y se localizó a 86.02 km al noreste de Los Andes.
Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) especificó que el sismo fue de “menor intensidad”.
En detalle, el movimiento marcó una percepción de 4 grados en San Felipe, en Valparaíso y 3 grados en las comunas de Quilicura y Santiago en la RM.
El organismo además, indicó que se están avaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.