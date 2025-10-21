Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso y Metropolitana

A las 11.09 de la mañana de este martes se percibió un sismo en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento tuvo una magnitud de 4.9 y se localizó a 86.02 km al noreste de Los Andes.

PRELIMINAR Hora Local: 2025/10/21 11:08:35, mag: 4.9, Lat: -32.41, Lon: -69.83, Prof: 155.0, Loc: 86.02 km al NE de Los Andes — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 21, 2025

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) especificó que el sismo fue de “menor intensidad”.

En detalle, el movimiento marcó una percepción de 4 grados en San Felipe, en Valparaíso y 3 grados en las comunas de Quilicura y Santiago en la RM.

El organismo además, indicó que se están avaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.