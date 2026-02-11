Sismo de mediana intensidad se produjo en la zona sur del país
El temblor tuvo su epicentro a 34 kilómetros al norte de de Puerto Natales.
Un sismo de magnitud 4,4 se registró durante la madrugada de este miércoles en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico Nacional.
De acuerdo a la información entregada por el organismo, el sismo se produjo a las 5.16 horas y tuvo su epicentro a 34 kilómetros al norte de de Puerto Natales, región de Magallanes a una profundidad de 14 kilómetros.
Tras el sismo desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que se encontraban evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.
