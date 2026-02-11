SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Sismo de mediana intensidad se produjo en la zona sur del país

    El temblor tuvo su epicentro a 34 kilómetros al norte de de Puerto Natales.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Tendencias / La Tercera

    Un sismo de magnitud 4,4 se registró durante la madrugada de este miércoles en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico Nacional.

    De acuerdo a la información entregada por el organismo, el sismo se produjo a las 5.16 horas y tuvo su epicentro a 34 kilómetros al norte de de Puerto Natales, región de Magallanes a una profundidad de 14 kilómetros.

    Tras el sismo desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que se encontraban evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.

