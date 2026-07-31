Sistema frontal deja más de 100 personas aisladas y mantiene dos alertas rojas

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó esta jornada información respecto a sistema frontal presente en diferentes regiones del país.

Al respecto, informó que durante la noche y madrugada han realizado un monitoreo permanente a las regiones afectadas por el sistema frontal, “principalmente en el tramo comprometido entre Antofagasta y Los Lagos”.

Producto del evento meteorológico, detalló, las principales novedades de emergencia se han registrado debido a aumento de caudales, anegamientos, interrupción de rutas y algunos deslizamientos.

“Al momento, los reportes de los organismos técnicos en terreno nos señalan que en Antofagasta, sector Paso Malo, se mantiene alterada la ruta 1 kilómetro 30, producto del deslizamiento de tierra”

Asimismo, a la altura del kilómetro 28 en el sector Playa Tierra del Moro, la ruta registra acumulación de agua.

En tanto en la Región de Valparaíso, indicó, se registran precipitaciones acompañadas por fuertes vientos que provocaron la caída de postes en la comuna de Valparaíso.

En la Región de Ñuble se mantienen 3 personas damnificadas, 30 evacuadas y 7 personas albergadas. Además, se registran 30 viviendas con daños en evaluación por situación de anegamiento

Las rutas N-14O y N-42 están interrumpidas por remoción en masa en diferentes sectores.

Cebrián también recordó que en horas de esta madrugada, se declaró alerta roja para la comuna de Los Ángeles (Región del Biobío), debido a que la estación hidrométrica del estero Paillihue registró un incremento, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a ese curso de agua.

Mientras tanto en la comuna de Lebu se reportaron diversas situaciones de emergencia en sectores urbanos y rurales, provocando afectación a viviendas que se encuentran en evaluación, mientras que en Tomé hay 451 viviendas con daño menor por saturación de fosas.

En la Región de la Araucanía se mantienen 2 personas damnificadas, 7 albergadas y 12 personas aisladas, producto del desborde del río Toltén, y 108 personas se encuentran aisladas en el sector Pelehue e Isla Licán por acumulación de agua y desbordes de esteros.

En cuanto al daño de viviendas,detalló, se registran 10 con daño mayor, 159 con daño en evaluación y una con daño menor.

Se reportan emergencias producto de deslizamientos en la ruta CH-199 entre Pucón y Villarrica, mientras que en las comunas de Toltén, Los Sauces y Carahue se mantiene afectación por remociones en masa en rutas, situación que está siendo abordada por Vialidad y personal municipal.

En Los Ríos se reportan evacuaciones preventivas y varias rutas con anegamiento en las comunas de Valdivia y Mariquina. La jornada de ayer,indicó, en la ruta CH-203 en Panguipulli se presentó una remoción en masa, para la cual se está trabajando desde Vialidad y Carabineros.

En la Región de Los Lagos se mantiene con alerta roja por desborde del río Bueno y se reportan 3 remociones en masa afectando la ruta U-220.

Para esta zona, la directora de Senapre recordó a su vez que el Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por la probable presencia de nubes de gran desarrollo vertical que podrían generar trombas marinas entre las regiones de Ñuble y Los Ríos.

Junto con esto, Cebrián hizo un llamado a las comunidades que están ubicadas en las riberas de los ríos que en caso de recibir un mensaje SAE solicitando evacuar, acaten esa solicitud de manera inmediata.