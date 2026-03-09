Cuatro hombres y una mujer inscriben sus candidaturas para la rectoría de la Usach tras caída de Vidal

Luego de que a mediados de noviembre del año pasado el Tricel anulara definitivamente la elección de Rodrigo Vidal como rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), un nuevo proceso eleccionario se abrió en la casa de estudios, con la inscripción de candidaturas cerrándose el pasado viernes.

Son cuatro hombres y una mujer, con la coincidencia de que, aunque en distintas áreas, todos son ingenieros.

La campaña comenzará formalmente el 17 de marzo y la primera votación está programada para el 15 de abril.

Pedro Palominos

Egresó como ingeniero en ejecución textil en 1980 de la Universidad Técnica del Estado, que en 1981 pasó a ser la actual Usach. Allí cursó sus estudios como ingeniero civil industrial. Es doctor en Ingeniería Industrial de la U. Politécnica de Cataluña y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Producción de la U. Federal de Río de Janeiro. En la elección anterior ya compitió contra Rodrigo Vidal, aunque no pasó a segunda vuelta. Fue prorrector en dos períodos durante las rectorías de Juan Manuel Zolezzi (2010-2016) y el mismo Vidal (2022-2024).

Andrea Mahn

Es la actual vicedecana de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ingeniería, y consejera universitaria elegida en 2025. A diferencia de sus competidores, Mahn no se formó en la Usach. Es ingeniera en alimentos de la U. de La Frontera y doctora en Ingeniería con mención en Química de la U. de Chile. Su padre, Carlos Mahn, fue candidato a concejal por Vilcún, independiente en cupo RN. Ella no milita en ningún partido político y es vista como quien podría romper con 176 años de historia y para que la Usach tenga su primera rectora.

Cristián Muñoz

Otro ingeniero. En su caso, es comercial y doctor de la U. de Nottingham. Con Vidal pasó de ser decano de la Facultad de Administración y Economía a la prorrectoría y, tras el fallo que supuso la caída del exrector, asumió como suplente. Algunas voces, de hecho, critican que tenga cierta ventaja institucional al ejercer el cargo mientras se desarrolla la campaña.

Bruno Jerardino

Es ingeniero en Computación e Informática con magíster en Ciencia de la Ingeniería. En la Usach es profesor por horas en el Departamento de Ingeniería Informática. En esa condición de académico por horas ha asumido un rol relevante en la defensa del sufragio de los profesionales en su condición. De hecho, no pocos lo señalan como uno de los principales responsables en la caída de Vidal. Que todo el rudio que generó favoreció a ello. Ha participado de forma activa en la política de la Usach: fue representante de los profesores por horas para el Comité Triestamental de Estatuto Orgánico, fue el primer académico en esta condición en ser electo presidente de la Asociación de Académicos de la Usach y también fue representante de ellos ante el Consejo Académico.

Leoncio Briones

Ingeniero Civil en Mecánica de la Usach y doctor en ingeniería industrial de la Universidad de Navarra. A su haber cuenta con distintos cargos en la Usach: profesor asociado de la Facultad de Arquitectura y Ambiente, como director de Planificación de la Facultad de Ingeniería, director del Departamento de Ingeniería Mecánica, director del Laboratorio Integrado de Técnicas Modernas de Fabricación, y director del Centro de Simulación y Transporte.