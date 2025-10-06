SUSCRÍBETE
Nacional

“Soy absolutamente inocente”: exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, se refiere al inicio del juicio en su contra

En el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago es que inició el juicio oral contra el exdirector de la Policía de Investigaciones.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Héctor Espinosa, exdirector de la PDI.

Durante la mañana de este lunes es que se dio inicio al juicio oral contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa y su esposa, María Magdalena Neira, por falsificación de instrumento público y lavado de activos.

Fue alrededor de las 9 de la mañana que inició el juicio en el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago. En el marco de este, es que el acusado habló con los medios apuntando que “yo soy absolutamente inocente lo voy a probar con mi abogado en el transcurso del juicio”.

Espinosa, también destacó su labor al mando de la institución descartando un daño a la imagen de esta “Yo fui un director, estuve 42 años en la institución, cumplí mi periodo completo. Fui confirmado por dos Presidentes de la República, hice un trabajo que posicioné a mi institución hasta el día de hoy, mi institución está muy bien posicionada a raíz de muchas cosas que se hicieron en mi periodo”.

Según agregó, “nunca me he sentido abandonado de la institución”, enfatizando que “no tengo ninguna relación formal con ellos, para no comprometer a la institución. Pero tengo mucho cariño, mucho afecto, y sé que estas cosas algún día se van a aclarar”.

Finalmente respecto al inicio del juicio, este señaló que “lo he enfrentado con mucha tranquilidad, la tranquilidad que me da el no haber cometido ningún delito”.

Querella en su contra

Cabe recordar que fue en en agosto de 2021, cuando el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de Espinosa por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos, tras detectar una serie de depósitos que se habrían efectuado en su cuenta y la de su esposa.

“La acción penal buscará determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con la sustracción de los fondos reservados manejados por el ex director, como asimismo las falsificaciones documentales verificadas al rendir cuenta de los mismos”, apuntaba el documento.

La Fiscalía se encuentra solicitando 20 años de prisión para el exdirector de la PDI, 10 por el delito de malversación, cinco por falsificación y otros cinco años por lavado de activos.

Héctor Espinosa PDI Juicio

COMENTARIOS

