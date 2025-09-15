SUSCRÍBETE
Nacional

Su destino era República Dominicana: operación en San Antonio permite incautación de cerca de 850 kilos de marihuana

El cargamento ingresó a Chile vía marítima desde Colombia y estaba en un contenedor al interior de las instalaciones del puerto de la ciudad.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

La Fiscalía de Focos de Valparaíso y junto al Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas de la Armada de Chile (Dipolmar), el OS7 de Carabineros de Chile, Servicio Nacional de Aduanas, y la colaboración de la Policía Nacional de Perú, lograron la detección e incautación de 848,4 kilogramos de marihuana Creepy.

La droga, que ingresó vía marítima desde Colombia, se encontraba en un contenedor dentro las instalaciones del Puerto de San Antonio, y fue distribuida dentro de 40 cajas, en cuyo interior se hallaron un total de 762 paquetes con esta sustancia ilícita. El destino de este cargamento era República Dominicana, y el hallazgo fue calificado como “importante” por las policías.

Según explicó, el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, José Uribe, la “Operación Independencia” se llevó a cabo con las “intensas alianzas con países vecinos, en este caso particularmente a través de las autoridades de Perú logrando detectar este cargamento que venía desde Colombia, con 850 kg aproximadamente de marihuana de tipo creepy con un alto poder adictivo y con efecto de la salud bastante importante”.

Al momento de hacer un análisis de los resultados obtenidos, la general Patricia Vásquez, jefe de la Zona de Carabineros Valparaíso precisó que “ustedes pueden ver que tenemos más de 830 kilos de droga, y que tienen un avalúo de más de 3.000 millones de pesos. Para nosotros ha sido un éxito y siempre colaborando con la Policía Marítima en este tipo de operaciones en conjunto.”

Por su parte, la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, precisó que “el trabajo principal fue de perfilamiento. Es decir, cuando hay un riesgo directo lo que se hace es inspeccionar directamente la carga, por lo tanto no ha requerido el camión escáner. En este caso, había un riesgo elevado determinado por las unidades especializadas y técnicas de ambas instituciones, por lo tanto se procede directamente al procedimiento de apertura y fiscalización de la carga”.

En la oportunidad, la seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero, enfatizó en señalar que “como Ministerio de Seguridad estamos muy conformes y vemos que la instalación del Sistema Regional de Seguridad Pública tiene resultados concretos cuando las instituciones trabajan en conjunto”.

En esta misma línea, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, destacó que “este decomiso da cuenta, primero, del compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric por salvaguardar la seguridad de nuestro país, sobre todo en el tránsito de drogas”.

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

