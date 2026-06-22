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    Subrogancias dominan las subdirecciones médicas: 45 de 58 cargos siguen sin titular

    Menos remuneración e impedimentos para ejercer en el área privada son las razones para que tres de cada cuatro cargos permanezcan como subrogantes. Las autoridades de salud -junto al Servicio Civil y el Colmed- buscan impulsar cambios para hacer más atractivo este desafío.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Diego Martin

    El cargo de subdirector médico es clave para que un hospital funcione. Son los encargados de toda la administración asistencial y coordinan la atención de los pacientes. El problema es que la mayoría de los recintos de la red pública carece de un titular en ese puesto y opera mediante subrogancias. Una situación, que tal como expresó hace unos días atrás la Ministra de Salud, May Chomali, en Desde La Redacción, refleja un problema estructural y es una las razones que explican las dificultades de gestión en la red.

    De acuerdo a la cifras entregadas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales a La Tercera, existen 58 cargos de subdirección médica en la red hospitalaria. De ellos, 12 son titulares nombrados con anterioridad a la adecuación de la normativa Alta Dirección Pública, uno corresponde a un titular designado bajo la actual regulación y 45 son subrogantes, lo que equivale al 78% del total.

    En otras palabras, de tres de cada cuatro puestos no son titulares.

    Más allá de las cifras, existe consenso entre distintos actores del sector en que la falta de titulares afecta la conducción de los hospitales y que esto se produce por la falta de incentivos para llenar el cargo.

    Luis Castillo, decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma, sostiene que existen dos factores que desincentivan la postulación a este cargo.

    El primero es el factor remuneracional: considerando las horas contratadas y la regulación vigente, existe un costo de oportunidad muy desfavorable para que un médico con conocimientos y formación en gestión clínica, liderazgo y conducción hospitalaria decida asumir este desafío. El segundo aspecto, también muy relevante, es que este rol limita drásticamente la capacidad de ejercer la actividad médica privada”, argumenta el también exsubsecretario de Redes Asistenciales.

    El vicepresidente del Colegio Médico, Mauricio Osorio, coincide que “más que incentivos, lo que existen son desincentivos. Este cargo está adscrito al sistema de Alta Dirección Pública y dicho sistema no ha podido dar cuenta real de lo que este cargo requiere y significa. Por eso tenemos una gran mayoría de cargos desempeñados en suplencia o subrogancia”.

    Por eso, el vicepresidente del Colmed propone cambios como asegurarle a los médicos que no perderán los cargos que tenían antes de asumir una subdirección médica, que el tiempo desempeñado en el puesto les implique antigüedad y crear algún tipo de asignación que haga el cargo más competitivo, porque afirma que las remuneraciones están muy por debajo de las del sector privado.

    Este es uno de los problemas que la nuevas autoridades sanitarias tienen en la mira y que han decidido abordar durante sus primeros meses de gestión. Así, desde Redes cuentan que están trabajando con el Servicio Civil para fortalecer la atractividad y concursabilidad de estos cargos, optimizar los procesos de selección, revisar los incentivos asociados al ejercicio de funciones directivas clínicas y apoyar a los Servicios de Salud en la planificación oportuna de sus necesidades de provisión de cargos.

    El objetivo es consolidar liderazgos médicos de excelencia, con capacidades de gestión acordes a los desafíos actuales de la red asistencial, fortaleciendo la continuidad de los equipos directivos y asegurando una conducción clínica eficiente que contribuya a mejorar la calidad, oportunidad y resolutividad de la atención de salud para las personas”, agregan desde la subsecretaría dirigida por Julio Montt.

    De este trabajo también está participando el Colegio Médico. En ese contexto, el vicepresidente del gremio detalla que “todos entendemos -el Ministerio de Salud, el Servicio Civil y nosotros- que estos cargos son fundamentales y que debemos trabajar para mejorar las condiciones existentes, de manera de generar incentivos para que los colegas postulen y podamos contar con profesionales con experiencia, habilidades y competencias para cumplir de mejor forma esta tarea, que es clave al interior de los hospitales.”

    Más sobre:SaludSubdirector médicoHospitalesJulio MonttSubsecretaría de RedesServicio Civil

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