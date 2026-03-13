Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, lideró este viernes una mesa operativa con las tres asociaciones municipales del país, la cual tuvo como objetivo analizar y avanzar en el reglamento de la Ley de Seguridad Privada.

En la instancia con la participación del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri; el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), y jefe comunal de La Reina, José Manuel Palacios; y el alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, en representación de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR).

Entre las principales temáticas que se abordaron durante el encuentro estuvieron los desafíos operativos y las atribuciones que tendrán los municipios en el marco de la ley , así como la coordinación institucional y las herramientas necesarias para fortalecer la seguridad en el territorio.

Sobre la importancia de esta jornada de trabajo, la subsecretaria Quintana destacó que “los municipios son los que mejor conocen los problemas de seguridad que enfrentan sus comunas. Por eso tenemos que apoyarlos, sobre todo para recuperar los espacios públicos y que las personas puedan vivir con tranquilidad, libres de delitos, violencia e incivilidades”.

A su vez, el alcalde Gustavo Alessandri aseveró que el país está viviendo “la crisis de seguridad más grande que ha tenido nuestra historia. El crimen organizado, el sicariato, distintos delitos nos llevan todos los días a vivir inseguros. Hoy día un padre no está seguro de que su hija llegue segura de la escuela; un adulto mayor no pudiera comprar pan a la esquina”.

Por su parte, José Manuel Palacios de la AMUCH expresó que “es muy importante para nosotros poder dialogar con un gobierno que no tiene complejos ni prejuicios con la materia de la seguridad pública. Abordamos, entre otras cosas, la seguridad de los mismos alcaldes que han sido perseguidos y amenazados”.

Posteriormente, Sebastián Rosas de la AMUR explicó que los municipios rurales tienen características y prioridades diferentes, por lo que es necesario tomar medidas que se adapten a estas particularidades.

En la reunión, los alcaldes propusieron a la subsecretaria Quintana la creación de una fuerza de tarea liderada por el Ministerio de Seguridad Pública que coordine el trabajo entre el gobierno central y cada municipio.

En ese sentido, señalaron que, si bien los problemas de seguridad se repiten en todo Chile, cada barrio y cada comuna tiene su propia realidad.

Alessandri destacó que la colaboración entre municipios e instituciones policiales ya ha dado resultados visibles, tanto en estadísticas como en la percepción de los propios vecinos, y llamó a aunar fuerzas entre todos los poderes del Estado.