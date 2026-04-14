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    Subsecretaria Quintana defiende reporte semanal de homicidios y sostiene que responde a “compromiso” del Gobierno con la transparencia

    Este lunes desde la Subsecretaría de Prevención del Delito entregaron las cifras preliminares sobre víctimas de homicidios consumados durante la última semana.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, defendió la decisión del Gobierno de implementar la entrega semanal de cifras de homicidios, enfatizando que se trata de una medida que busca reforzar la transparencia y el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

    Cabe recordar que este lunes desde el Gobierno entregaron las cifras preliminares sobre víctimas de homicidios consumados de la última semana, apuntando que entre el lunes 6 y el mediodía del domingo 12 de abril, se registraron 21 víctimas fatales.

    En conversación con Radio Pauta, la subsecretaria sostuvo que "esta forma de entregar las cifras, en realidad, tiene mucho que ver con un compromiso del Gobierno respecto de la transparencia“.

    Quintana, además respondió a los cuestionamientos que han surgido a raíz de datos preliminares, apuntando que “personas que consideran que esto debería hacerse de manera distinta pueden ser escuchadas, como hemos escuchado a todos los que han participado en distintos procesos que estamos realizando en la subsecretaría, y quizás generar una nueva metodología o una nueva periodicidad”.

    “Por ahora, nosotros nos vamos a mantener en lo que es esta entrega semanal, básicamente por el compromiso con la ciudadanía que tiene el Presidente, con la transparencia“, añadió.

    En la misma línea, la subsecretaria explicó que la información que entregará la Subsecretaría de Prevención del Delito corresponde al total de homicidios consumados, medidos en víctimas y sin categorización, a diferencia de otros reportes como el de la Fiscalía.

    “Nosotros solamente estamos entregando la información semanal de las víctimas que nos llega por información de ambas policías, ya depurada en términos de que no se trata de un hecho policial, sino que la víctima de un homicidio consumado”, mencionó.

    Asimismo, respecto a posibles diferencias en las cifras con el Ministerio Público, la subsecretaria señaló que no deberían existir confusión dado que “este es un procedimiento que aunaron varias instituciones y nosotros solamente estamos haciéndonos cargo del procedimiento y cambiamos la periodicidad de entrega, pero la verdad es que la información consolidada la tiene la Subsecretaría“.

    “A mí me parece que si la Fiscalía va a entregar algún tipo de cifra, lo ideal sería que entregue las cifras respecto del consolidado de homicidios totales que tiene y no sólo de los que ellos califican como producto de un crimen organizado”, agregó.

    Finalmente, la subsecretaria enfatizó que la entrega de cifras "no es una competencia, para que se entienda bien, con el gobierno anterior por las cifras" y que “lo único que nosotros estamos haciendo es un cambio en la periodicidad de la entrega”.

    Más sobre:SeguridadHomicidiosPolicialSubsecretaría de Prevención del Delito

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