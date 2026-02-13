Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, apuntó a “negligencias graves” tras los nuevos casos de sujetos que debían permanecer privados de libertad y fueron liberados por error.

En conversación con T13, es que el subsecretario abordó los casos ocurridos esta semana, señalando que “el Director Nacional (de Gendarmería) ha entregado directrices muy claras respecto de varios principios que tienen que respetarse acá. El primero, siempre tiene que haber un doble chequeo. No puede ser que la libertad quede a cargo de un solo funcionario en la sala o en una unidad penal”.

Según agregó Muñoz, “va a haber responsabilidad en toda la línea y eso es lo que ayer nosotros reiteramos en una reunión”, apuntando que “estos hechos son inaceptables”.

En la ocasión, el subsecretario además mencionó que se presentó una denuncia al Ministerio Público, con el fin de descartar que estos hechos sean parte de coordinación o pueda existir algún tipo de concertación con funcionarios.

Muñoz además señaló que “la reiteración de los hechos es lo que a nosotros nos parece preocupante”, agregando que “se reiteró la instrucción y el mismo día en que se reiteró la instrucción tuvimos otro caso”.

“La reiteración, además de las instrucciones claras y la falta de control, nos pueden hacer pensar, eventualmente, que puede existir algún tipo de coordinación y por eso lo hemos denunciado al Ministerio Público”, explicó.

Respecto a los casos ocurridos en el último tiempo, el subsecretario mencionó que serían ocho, donde se ha recapturado a la mayoría de sujetos.

“Aquí no tenemos un problema de falta de claridad, no tenemos un problema de falta de procedimientos, tenemos un problema de ejecución, y es eso lo que vamos a estar revisando con Gendarmería”, expresó.

Muñoz además se refirió a las medidas adoptadas señalando que se han efectuado sumarios administrativos inmediatos, y los funcionarios responsables han sido apartados de sus funciones y destituidos.

“Se hace un sumario, por cierto, se comunica a las policías, son destituidas las personas y también aquellos que tenían la supervigilancia o el control de este proceso, también van a ser responsables. Entonces, desde la persona que tenía el trato directo hasta la jefatura, y cuando estoy hablando de la jefatura es el director regional”, explicó.