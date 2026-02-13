SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”

    El subsecretario Ernesto Muñoz además informó que se presentó una denuncia al Ministerio Público con el fin de descartar que exista algún tipo de coordinación.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz.

    El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, apuntó a “negligencias graves” tras los nuevos casos de sujetos que debían permanecer privados de libertad y fueron liberados por error.

    En conversación con T13, es que el subsecretario abordó los casos ocurridos esta semana, señalando que “el Director Nacional (de Gendarmería) ha entregado directrices muy claras respecto de varios principios que tienen que respetarse acá. El primero, siempre tiene que haber un doble chequeo. No puede ser que la libertad quede a cargo de un solo funcionario en la sala o en una unidad penal”.

    Según agregó Muñoz, “va a haber responsabilidad en toda la línea y eso es lo que ayer nosotros reiteramos en una reunión”, apuntando que “estos hechos son inaceptables”.

    En la ocasión, el subsecretario además mencionó que se presentó una denuncia al Ministerio Público, con el fin de descartar que estos hechos sean parte de coordinación o pueda existir algún tipo de concertación con funcionarios.

    Muñoz además señaló que “la reiteración de los hechos es lo que a nosotros nos parece preocupante”, agregando que “se reiteró la instrucción y el mismo día en que se reiteró la instrucción tuvimos otro caso”.

    “La reiteración, además de las instrucciones claras y la falta de control, nos pueden hacer pensar, eventualmente, que puede existir algún tipo de coordinación y por eso lo hemos denunciado al Ministerio Público”, explicó.

    Respecto a los casos ocurridos en el último tiempo, el subsecretario mencionó que serían ocho, donde se ha recapturado a la mayoría de sujetos.

    “Aquí no tenemos un problema de falta de claridad, no tenemos un problema de falta de procedimientos, tenemos un problema de ejecución, y es eso lo que vamos a estar revisando con Gendarmería”, expresó.

    Muñoz además se refirió a las medidas adoptadas señalando que se han efectuado sumarios administrativos inmediatos, y los funcionarios responsables han sido apartados de sus funciones y destituidos.

    “Se hace un sumario, por cierto, se comunica a las policías, son destituidas las personas y también aquellos que tenían la supervigilancia o el control de este proceso, también van a ser responsables. Entonces, desde la persona que tenía el trato directo hasta la jefatura, y cuando estoy hablando de la jefatura es el director regional”, explicó.

    Más sobre:GendarmeríaReosLiberadosError

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Miedo, distancia y soledad: las brechas que alejan a la tercera edad de la cultura, según estudio

    Lo más leído

    1.
    Revés para la Fiscalía: jueza decreta ilegal declaración de Eduardo Lagos que acusó a Vivanco de vender fallos

    Revés para la Fiscalía: jueza decreta ilegal declaración de Eduardo Lagos que acusó a Vivanco de vender fallos

    2.
    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    3.
    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    4.
    Avioneta que combatía incendios para Conaf aterriza de emergencia en cercanías del aeródromo de Cauquenes

    Avioneta que combatía incendios para Conaf aterriza de emergencia en cercanías del aeródromo de Cauquenes

    5.
    “Sorprende la urgencia por adjudicar”: último intento del MTT para dejar implementada la Ley Uber le abre nueva disputa con apps

    “Sorprende la urgencia por adjudicar”: último intento del MTT para dejar implementada la Ley Uber le abre nueva disputa con apps

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Miedo, distancia y soledad: las brechas que alejan a la tercera edad de la cultura, según estudio
    Chile

    Miedo, distancia y soledad: las brechas que alejan a la tercera edad de la cultura, según estudio

    Violento robo a domicilio en Independencia: Alrededor de 10 sujetos ingresaron armados

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos
    Negocios

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte
    Tendencias

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein
    El Deportivo

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein

    Verstappen dispara contra los nuevos autos de la F1: “Es la Fórmula E con esteroides”

    Presidente del Tribunal de Disciplina justifica el castigo a la U: “Fueron solo 50 personas las que participaron”

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage
    Cultura y entretención

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país
    Mundo

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Zelenski dice que Trump “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” entre Ucrania y Rusia

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles