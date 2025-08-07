Subsecretario de Obras Públicas por congestión en puente Lo Saldes: “Hemos tomado medidas en cuatro puntos puntos críticos”

Congestión vehicular en el sector del puente Lo Saldes tras arreglos en uno de sus pilares. Foto: Javier Salvo/Aton Chile

Durante la mañana de este jueves el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, se refirió a la enorme congestión que produjo el cierre del puente Lo Saldes durante la jornada del miércoles, apuntando que ya se han identificado puntos críticos y que se han tomado medidas.

El subsecretario abordó en radio Universo la enorme congestión que se extendió por gran parte del día de ayer (miércoles) en el sector. “Ya el día de hoy hemos tomado medidas en cuatro puntos que ayer identificamos como puntos críticos”, mencionó, añadiendo que “el día de hoy se modificaron algunos cambios de vía, avisaje con anticipación, y también presencia de Carabineros”.

Aunque para esta jornada disminuyó la congestión, el subsecretario realizó un llamado a la paciencia durante los 18 días que se extenderán los trabajos de reparación del puente.

Respecto a lo sucedido el miércoles, donde personas estuvieron durante horas atrapadas en la congestión, el subsecretario de Obras Públicas apunta que “ayer lo que deberíamos haber hecho es haber coordinado mejor con los municipios y carabineros para que estén in situ”, explicando que “muchos de los cruces, y de los usuarios, eran bloqueados, producto que, para no esperar el cambio de luces, bloqueaban los cruces”.

“Ahí se generaron los cuatro puntos que nosotros vimos en la práctica que eran puntos críticos. Por lo tanto, por eso, en el trabajo y coordinación con Carabineros, in situ, el día de hoy, también a medida que pasan los días, van a estar ubicados en esas zonas más críticas para que se respeten estos cruces”, detalló.

Núñez además realizó un llamado a la comunidad a planificar los viajes, apuntando que “estos 18 días no van a ser normales”.

“Es importante indicar que el primer día es un día donde uno detecta, y detectamos los puntos críticos, y el día de hoy ya predefinimos dónde ocupar eficientemente los recursos que tenemos que son escasos, que son por un lado Carabineros y por otro lado toda la gestión de tránsito que el día de hoy se están generando modificaciones con respecto a la teoría que era el primer día de lo que iba a suceder”; explicó el subsecretario.