SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Subsecretario de Obras Públicas por congestión en puente Lo Saldes: “Hemos tomado medidas en cuatro puntos puntos críticos”

Durante 18 días permanecerá cerrado el puente mientras se realizan trabajos de reparación.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Congestión vehicular en el sector del puente Lo Saldes tras arreglos en uno de sus pilares. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Durante la mañana de este jueves el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, se refirió a la enorme congestión que produjo el cierre del puente Lo Saldes durante la jornada del miércoles, apuntando que ya se han identificado puntos críticos y que se han tomado medidas.

El subsecretario abordó en radio Universo la enorme congestión que se extendió por gran parte del día de ayer (miércoles) en el sector. “Ya el día de hoy hemos tomado medidas en cuatro puntos que ayer identificamos como puntos críticos”, mencionó, añadiendo que “el día de hoy se modificaron algunos cambios de vía, avisaje con anticipación, y también presencia de Carabineros”.

Aunque para esta jornada disminuyó la congestión, el subsecretario realizó un llamado a la paciencia durante los 18 días que se extenderán los trabajos de reparación del puente.

Respecto a lo sucedido el miércoles, donde personas estuvieron durante horas atrapadas en la congestión, el subsecretario de Obras Públicas apunta que “ayer lo que deberíamos haber hecho es haber coordinado mejor con los municipios y carabineros para que estén in situ”, explicando que “muchos de los cruces, y de los usuarios, eran bloqueados, producto que, para no esperar el cambio de luces, bloqueaban los cruces”.

“Ahí se generaron los cuatro puntos que nosotros vimos en la práctica que eran puntos críticos. Por lo tanto, por eso, en el trabajo y coordinación con Carabineros, in situ, el día de hoy, también a medida que pasan los días, van a estar ubicados en esas zonas más críticas para que se respeten estos cruces”, detalló.

Núñez además realizó un llamado a la comunidad a planificar los viajes, apuntando que “estos 18 días no van a ser normales”.

“Es importante indicar que el primer día es un día donde uno detecta, y detectamos los puntos críticos, y el día de hoy ya predefinimos dónde ocupar eficientemente los recursos que tenemos que son escasos, que son por un lado Carabineros y por otro lado toda la gestión de tránsito que el día de hoy se están generando modificaciones con respecto a la teoría que era el primer día de lo que iba a suceder”; explicó el subsecretario.

Más sobre:Lo SaldeObras PúblicasPuenteCongestión

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Empresas prevén que desempeño de sus negocios será igual o mejor en un año

Crimen organizado: desbaratan banda que “loteaba” terrenos en toma de Alto Hospicio

La grave denuncia contra Víctor Providel que presentó la abogada de la denunciante y que complica el caso de Manuel Monsalve

Fondo de private equity brasilero sale de Adelco, la firma de distribución de la familia Paulmann Mast

Gremios presentan propuestas para políticas públicas: “Lo que queremos con esto es una señal de esperanza”

El programa de las primarias que complica a Jeannette Jara

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

4.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

5.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Batalla campal obliga a cancelar concierto de Damas Gratis en Bogotá

Batalla campal obliga a cancelar concierto de Damas Gratis en Bogotá

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Rating del miércoles 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Crimen organizado: desbaratan banda que “loteaba” terrenos en toma de Alto Hospicio
Chile

Crimen organizado: desbaratan banda que “loteaba” terrenos en toma de Alto Hospicio

La grave denuncia contra Víctor Providel que presentó la abogada de la denunciante y que complica el caso de Manuel Monsalve

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Empresas prevén que desempeño de sus negocios será igual o mejor en un año
Negocios

Empresas prevén que desempeño de sus negocios será igual o mejor en un año

Fondo de private equity brasilero sale de Adelco, la firma de distribución de la familia Paulmann Mast

Gremios presentan propuestas para políticas públicas: “Lo que queremos con esto es una señal de esperanza”

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

Cómo es por dentro el restaurante de Tesla de Elon Musk en Los Ángeles

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”
El Deportivo

Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”

Una jornada para el olvido: Gonzalo Tapia falla un penal en la eliminación de Sao Paulo de la Copa de Brasil

La lista de candidatos que sueñan con obtener el Balón de Oro 2025

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC
Cultura y entretención

Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC

Lars Ulrich de Metallica revela su último encuentro con Ozzy Osbourne antes de su muerte

Muere a los 88 años Eddie Palmieri, leyenda de la salsa y la música latina

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe
Mundo

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

Médicos Sin Fronteras denuncia que puntos de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza son “trampas mortales”

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos