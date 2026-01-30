SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Subsiste el peligro de fuga: tribunal rechaza cambio en arresto domiciliario de Luis Hermosilla

    El 4° Juzgado de Garantía sí accedió a otorgar un permiso de salida laboral para Leonarda Villalobos y a la posibilidad de que Álvaro Jalaff pueda trasladarse de región durante el periodo estival.

    José Navarrete 
    José Navarrete
    Imagen de archivo MARIO TELLEZ

    En el marco del caso Factop-Audio, en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago se realizó este viernes una audiencia en que se discutieron las medidas cautelares de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Álvaro Jalaff y Luis Flores.

    El tribunal concedió a Flores lo solicitado, rechazó la petición de Hermosilla y accedió parcialmente a requerimientos de los otros dos acusados.

    Qué pidieron las defensas

    La defensa de Villalobos solicitó modificar el arresto domiciliario total de la abogada por arresto nocturno o una modalidad de arresto total, con salidas laborales dos veces a la semana entre las 09.00 y las 19.00 horas.

    La representación de Álvaro Jalaff, en tanto, pidió el cambio de su arresto domiciliario total por el arresto domiciliario nocturno.

    Además, realizó una segunda solicitud para que, por 27 días, con la finalidad de pasar un tiempo de vacaciones con su familia, se cambie el domicilio en que debe cumplir su arresto en por su fundo en la comuna de Panguipulli.

    Luis Hermosilla, en tanto, pidió el fin de su arresto domiciliario total o su sustitución por una medida de menor intensidad.

    La defensa del ex gerente general de la corredora de bolsa STF Capital Luis Flores, por su parte, pidió una sustitución de su obligación de firma quincenal por firma mensual.

    Respecto a las modificaciones solicitadas por Flores y Jalaff, la Fiscalía Oriente solo se opuso a la intención del exsocio fundador de Grupo Patio de trasladarse a la Región de Los Ríos por casi un mes.

    Los argumentos del Ministerio Público

    Planteando que la defensa de Hermosilla no aportó antecedentes nuevos que justifiquen reducir la intensidad de la medida cautelar que el imputado mantenía, la Fiscalía Oriente manifestó su rechazo a la petición que hizo Hermosilla.

    Asimismo, se hizo mención a que el tribunal rechazó el sobreseimiento del acusado respecto al delito por el tráfico de influencias por las presuntas presiones que ejerció sobre la Seremi de Vivienda para la aprobación de Parque Capital cuando era funcionario público, a honorarios, del Ministerio del Interior.

    Desde el ente persecutor se refutó la presunta colaboración que el abogado habría prestado, recordando que dedujo un recurso de protección en contra del fiscal que investiga la causa y que pretendería llamar a la fiscal regional, Lorena Parra, para declarar y así inhabilitarla, en lo que califican como un acto de “obstrucción”.

    La Fiscalía Oriente, además, hizo ver que la más reciente querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) que abrió una nueva investigación, agrava la situación del acusado.

    En cuanto a Villalobos, se hizo hincapié en que en la acusación están solicitando una pena de cumplimiento efectivo de 18 años de cárcel para la abogada y a que uno de los delitos acusado es el soborno a dos funcionarios públicos que ya están condenados en la investigación.

    Qué se resolvió

    Respecto a Villalobos, el tribunal mantuvo para ella la medida cautelar de arresto domiciliario total y accedió a su solicitud subsidiaria para salir a trabajar dos días a la semana, martes y jueves

    Por otro lado, se acogió lo solicitado por la defensa de Luis Flores y quedó con arraigo y firma quincenal

    En tanto, el tribunal rechazó la solicitud de cambio de medida cautelar solicitada por la defensa de Luis Hermosilla y mantuvo su arresto domiciliario total, considerando la inexistencia de circunstancias modificatorias, la pena de cumplimiento efectivo de 14 años solicitada por el Ministerio Público y que subsiste el peligro de fuga del acusado.

    En cuanto a Jalaff, se le otorgó el arresto nocturno solicitado y se accedió al cambio del domicilio para el cumplimiento de la medida, solo por 15 días.

