OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Hombre en riesgo vital tras recibir disparo en la cabeza en Lo Barnechea

La víctima debió ser asistida por personal paramédico y trasladada hasta el un recinto asistencial cercano, donde se mantiene en estado crítico.

Por 
Roberto Martínez

Un grave hecho de violencia se registró la tarde de este lunes en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, donde un hombre adulto de nacionalidad chilena resultó herido de gravedad tras recibir un disparo en la cabeza en el sector del Cerro 18, área norte de la comuna.

De acuerdo con el fiscal adjunto del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Eduardo Pontigo, el ataque ocurrió cerca de las 18.00 horas, mientras la víctima se encontraba en la vía pública, cerca de su domicilio.

“Estos son hechos que suceden en circunstancias que un sujeto que se encontraba en la vía pública, en el sector del Cerro 18, área norte de la comuna de Lo Barnechea, recibe al menos un impacto balístico en su cráneo, lo cual lo mantiene en este momento en riesgo vital”, señaló el fiscal Pontigo.

El persecutor agregó que las primeras diligencias apuntan a que habría más de un atacante, aunque las circunstancias exactas del hecho aún están siendo esclarecidas.

“Son cosas preliminares que se están investigando conjuntamente con ECOH y con la Brigada de Homicidios, en cuanto a que a lo menos habría más de un atacante y que la víctima, en este caso, se encontraba efectivamente en la vía pública”, precisó el fiscal.

El herido fue asistido por personal paramédico y trasladado de urgencia hasta un recinto asistencial cercano, donde permanece en riesgo vital debido a la grave lesión craneana que sufrió.

En tanto, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI y del equipo ECOH, quienes realizan peritajes en el lugar para establecer la dinámica del ataque, recabar evidencia balística y revisar posibles registros de cámaras de seguridad.

Hasta ahora, no se ha confirmado la detención de los responsables, mientras que la investigación se mantiene en curso para determinar el móvil y la identidad de los autores del ataque armado.

Más sobre:PolicialLo BarnecheaFiscalía ECOHPDINacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Más de 3.500 vacantes y sueldos de hasta $2.300.000: La Florida realiza nueva versión de su feria laboral

Atacan a tiros a hombre de 50 años en el exterior de su local en Conchalí: falleció tras recibir al menos siete impactos

Muere obrero rescatado que estuvo 11 horas atrapado tras derrumbe de torre medieval en Roma

Cámara aprueba “Ley Tommy Rey”: reconoce a los intérpretes un derecho de pago por reproducción en plataformas digitales

Detienen a motociclista que atropelló a carabinero en San Bernardo: alcalde anuncia querella

Ximena Ossandón (RN) tras respaldo de Desbordes a republicano Carter: “Me va quitando un poco el piso”

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Sumarios bajo el escrutinio de los jueces: cómo fallan las cortes las destituciones por mal uso de licencias médicas

Sumarios bajo el escrutinio de los jueces: cómo fallan las cortes las destituciones por mal uso de licencias médicas

3.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

4.
Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

5.
Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Sujeto recibe disparo en la cabeza tras conflicto vecinal en Lo Barnechea
Chile

Sujeto recibe disparo en la cabeza tras conflicto vecinal en Lo Barnechea

Más de 3.500 vacantes y sueldos de hasta $2.300.000: La Florida realiza nueva versión de su feria laboral

Atacan a tiros a hombre de 50 años en el exterior de su local en Conchalí: falleció tras recibir al menos siete impactos

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones
Negocios

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones

Informe revela que el sector privado es el que más invierte en I+D, pero es menor al promedio de la OCDE

Oposición fija tres condiciones claves para destrabar Presupuesto 2026

Qué se sabe de la presunta denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things
Tendencias

Qué se sabe de la presunta denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Palestino le gana a Limache y le mete presión a la U en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales
El Deportivo

Palestino le gana a Limache y le mete presión a la U en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales

Santiago 2025: Alexander Salas y María Jesús Lara suman oros para Chile en los 100 metros

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Cámara aprueba “Ley Tommy Rey”: reconoce a los intérpretes un derecho de pago por reproducción en plataformas digitales
Cultura y entretención

Cámara aprueba “Ley Tommy Rey”: reconoce a los intérpretes un derecho de pago por reproducción en plataformas digitales

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español

Edo Caroe se toma el Teatro Oriente con su nuevo show durante noviembre

Muere obrero rescatado que estuvo 11 horas atrapado tras derrumbe de torre medieval en Roma
Mundo

Muere obrero rescatado que estuvo 11 horas atrapado tras derrumbe de torre medieval en Roma

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez

“Ya no puedo más”: La renuncia del presidente de Valencia a un año de mortales inundaciones que abre crisis en el PP

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week