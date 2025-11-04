Hombre en riesgo vital tras recibir disparo en la cabeza en Lo Barnechea

Un grave hecho de violencia se registró la tarde de este lunes en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, donde un hombre adulto de nacionalidad chilena resultó herido de gravedad tras recibir un disparo en la cabeza en el sector del Cerro 18, área norte de la comuna.

De acuerdo con el fiscal adjunto del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Eduardo Pontigo, el ataque ocurrió cerca de las 18.00 horas, mientras la víctima se encontraba en la vía pública, cerca de su domicilio.

“Estos son hechos que suceden en circunstancias que un sujeto que se encontraba en la vía pública, en el sector del Cerro 18, área norte de la comuna de Lo Barnechea, recibe al menos un impacto balístico en su cráneo, lo cual lo mantiene en este momento en riesgo vital”, señaló el fiscal Pontigo.

El persecutor agregó que las primeras diligencias apuntan a que habría más de un atacante, aunque las circunstancias exactas del hecho aún están siendo esclarecidas.

“Son cosas preliminares que se están investigando conjuntamente con ECOH y con la Brigada de Homicidios, en cuanto a que a lo menos habría más de un atacante y que la víctima, en este caso, se encontraba efectivamente en la vía pública”, precisó el fiscal.

El herido fue asistido por personal paramédico y trasladado de urgencia hasta un recinto asistencial cercano, donde permanece en riesgo vital debido a la grave lesión craneana que sufrió.

En tanto, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI y del equipo ECOH, quienes realizan peritajes en el lugar para establecer la dinámica del ataque, recabar evidencia balística y revisar posibles registros de cámaras de seguridad.

Hasta ahora, no se ha confirmado la detención de los responsables, mientras que la investigación se mantiene en curso para determinar el móvil y la identidad de los autores del ataque armado.