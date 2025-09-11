Sujeto venezolano en prisión preventiva tras robo con homicidio en Coquimbo: mujer de 26 años falleció en atraco a vivienda

Un hombre de nacionalidad venezolana, identificado con las inciales J.A.M.R, fue enviado a prisión preventiva luego de haber sido detenido por un violento robo con homicidio ocurrido en la comuna de Coquimbo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, en una vivienda ubicada en calle Farid Apey del condominio Costa Milano, hasta donde el imputado transportó a otros cuatro delincuentes con los que se había concertado previamente para cometer el robo al inmueble, con la intención de sustraer especies y drogas.

De acuerdo con la investigación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Coquimbo, J.A.M.R era el encargado de conducir el vehículo en que se transportaba el grupo para realizar el ilícito y esa noche los esperó con el motor encendido para huir, una vez cometido el atraco.

Una vez en el lugar, los otros cuatro sujetos bajaron el móvil con armas de fuego y forzaron la reja para ingresar. Sin embargo, una vez en la vivienda, las víctimas opusieron resistencia y se resguardaron en un dormitorio.

En ese momento, uno de los sujetos disparó contra la puerta, hiriendo a una persona en su brazo y a una mujer de 26 años en su cráneo, quien terminó falleciendo en el lugar, por la entrada y salida del proyectil.

En ese instante fue cuando el grupo huyó en el vehículo conducido por J.A.M.R. Por este hecho, se fijó un plazo de 40 días para la investigación.

A la par, otro residente de la vivienda afectada terminó detenido por tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y tenencia ilegal de municiones, a quien también se le aplicó la máxima medida cautelar.