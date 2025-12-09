Sujetos armados irrumpen en parcela de Colina, amenazan con matar a bebé y escapan con vehículos de la familia

Una familia del sector de Santa Cecilia, en Colina, fue víctima de un asalto en la modalidad de “turbazo” durante la mañana de este martes.

De acuerdo a la información policial preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 07.00 horas, cuando un grupo de al menos cinco sujetos irrumpió en el hogar de esta familia al interior de un condominio de calle El Ceibo.

Según el dueño de casa, identificado como J.C.J.B., de 57 años, los individuos actuaron con el rostro cubierto y portaban armas de fuego.

Tras irrumpir en el inmueble, intimidaron a la familia y trasladaron a la víctima hasta la habitación de su hija de 23 años. En ese lugar, uno de los sujetos golpeó al hombre en la cabeza con la empuñadura del arma, para luego maniatarlo.

"Me llevaron a la pieza de mi hija, donde estaba mi hija con su marido y con su guagua de siete meses. Nos llevan para allá, nos ponen en el suelo, nos amarran. A mi marido le habían pegado con la cacha la pistola, estaba ensangrentado“, relató, por su parte, la dueña de casa a la prensa.

Su hija, en tanto afirmó que amenazaron con matar a su bebé.

“Mi guagua, me dejaron estar un rato con ella y después se la dieron a mi hermana para amarrarnos a todos. Nos decían: miren para abajo o nos vamos pitiar (SIC) a la chica”, contó.

Dentro de la vivienda se encontraban cuatro adultos, un menor de edad y la lactante, resultando únicamente lesionado el jefe de hogar.

Los delincuentes sustrajeron diversas especies y dos vehículos.

Horas más tarde, ambos automóviles fueron hallados abandonados en la comuna de Quilicura.

La Fiscalía Chacabuco instruyó que el procedimiento fuese derivado en su totalidad a la Brigada de Robos Centro Norte de la PDI.