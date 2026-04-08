Superintendencia de Educación Superior oficia a la Universidad Austral tras agresión a ministra Lincolao

Este miércoles, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, fue víctima de una agresión por parte de estudiantes al interior de la Universidad Austral, tras lo cual el gobierno -a través de la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert- anunció una querella por atentado en contra de la autoridad.

El hecho generó un rechazo transversal en el mundo político, crítica a la que se sumó esta tarde la Superintendencia de Educación Superior, a través de una declaración pública.

En esta, la institución manifestó “ su más categórica condena a los hechos de violencia ocurridos en dependencias de la Universidad Austral de Chile , en los que resultó afectada la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao”.

Al respecto, relevaron que como organismo encargado de resguardar el adecuado funcionamiento del sistema de educación superior, “condenamos toda forma de agresión o amedrentamiento, especialmente cuando afecta a autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones”.

Agregaron que conductas de este tipo “no solo vulnera la integridad de las personas, sino que también atenta contra los principios de respeto, convivencia y diálogo que deben prevalecer en los espacios universitarios”.

Así, desde la Superintendencia se dispuso oficiar a la casa de estudios superiores “para levantar los antecedentes respecto de los hechos ocurridos, con el objeto de determinar si se han verificado eventuales incumplimientos a la normativa vigente y, de ser procedente, adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus atribuciones”,

Finalmente, el organismo hizo un llamado a toda la comunidad de educación superior a contribuir activamente a erradicar todo tipo de violencia de los espacios académicos.