Suprema analiza propuesta de Código de Ética del Poder Judicial en Jornadas de Reflexión antes de votación del Pleno

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, inauguró este jueves las Jornadas de Reflexión 2025 del máximo tribunal, instancia que consideró el análisis de la propuesta del Código de Ética para el Poder Judicial que debe votar el Pleno.

La ministra Adelita Ravanales presentó el texto que aparece como una respuesta a la crisis que el Poder Judicial viene enfrentando a partir de las revelaciones de las comunicaciones del abogado Luis Hermosilla en el llamado caso Audio.

Al inaugurar las jornadas, Blanco enfatizó la responsabilidad del Poder Judicial en la toma de decisiones que impacten en una mejor justicia para la ciudadanía.

Reflexión “con sentido de futuro”

En esta edición, las temáticas centrales son la aprobación de este primer código de ética del Poder Judicial y la planificación estratégica 2026-2030.

“El Poder Judicial es una institución vital para el Estado de derecho y la democracia, y bajo esa consideración, resulta indispensable que cada cierto tiempo el órgano que dirige sus destinos se dé un espacio para proponer, discutir y adoptar acuerdos sobre el futuro de esta fundamental organización de la República. Han sido ya veintisiete las ocasiones en que esta Corte Suprema de Justicia se ha abocado a reflexionar sobre temas de interés jurídico con sentido de futuro”, destacó Blanco en su discurso inaugural.

En esa línea, planteó que esta reflexión se hace en momentos “de particular complejidad, marcados por cambios vertiginosos a nivel legislativo, por el notable desarrollo en el intercambio de información y uso de herramientas tecnológicas”.

“Es importante detenernos a pensar respecto de las decisiones que este cuerpo colectivo puede adoptar para el mejor devenir de nuestra institución”, destacó.

La actividad que se realiza en el hotel Marriott Santiago se extenderá por dos días.

Comunicación y percepción ciudadana

Este jueves, el bloque matinal se destinó al análisis de la percepción ciudadana desde la perspectiva estratégica y comunicacional. En este espacio, los ministros del máximo tribunal escucharon y dialogaron con el sociólogo Eugenio Tironi, la periodista Andrea Vial y el experto argentino Kevin Lehmann.

En medio de las jornadas, la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, dio cuenta a la prensa del desarrollo de la actividad y planteó que hay "desconocimiento" de la ciudadanía de algunas materias específicas.

“Un ejemplo claro, las medidas cautelares, la diferencia que hay entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, cuál es la tarea que cumplen, lo mismo la Defensoría Pública. Entonces, eso es muy relevante también para el trabajo y para la percepción de la gente, que muchas veces confunde y habla de Poder Judicial y engloba todo, hasta las policías, y recae todo en el Poder Judicial”, explicó, señalando que “hay que hacer una labor educativa”.

Código "consultivo y no sancionatorio"

Tras ese primer bloque, se analizó durante todo el resto de la jornada la propuesta del Código de Ética para el Poder Judicial.

“Es un hito trascendental para el Poder Judicial, ya que se trata de un instrumento con el que no contábamos hasta ahora y que ha sido fruto de un trabajo de casi dos años, participativo, colaborativo y de escucha de los principales expertos mundiales en el tema de ética y de filosofía aplicada al ámbito judicial”, destacó Melo.

La idea es que tras el análisis quede un texto definitivo y en condiciones de ser sometido a votación por el Pleno.

El código fue también materia de análisis en las jornadas de 2024.

“Se analizó ya en la jornada del año pasado, en que se le dio la idea general de qué es lo que iba a abarcar este código respecto de quién iba dirigido y cuál iba a ser la filosofía del mismo código, que es más bien consultivo y no sancionatorio", explicó la vocera del máximo tribunal.

El viernes en la mañana, en tanto, se analizará la actualización de diferentes aspectos normativos de la Ley Karin y su implementación dentro del Poder Judicial. Luego se debatirá sobre las bases del Plan Estratégico de la institución para el período 2026-2030.