SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Suprema analiza propuesta de Código de Ética del Poder Judicial en Jornadas de Reflexión antes de votación del Pleno

“Es un hito trascendental para el Poder Judicial, ya que se trata de un instrumento con el que no contábamos hasta ahora y que ha sido fruto de un trabajo de casi dos años", destacó la ministra portavoz María Soledad Melo.

José NavarretePor 
José Navarrete

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, inauguró este jueves las Jornadas de Reflexión 2025 del máximo tribunal, instancia que consideró el análisis de la propuesta del Código de Ética para el Poder Judicial que debe votar el Pleno.

La ministra Adelita Ravanales presentó el texto que aparece como una respuesta a la crisis que el Poder Judicial viene enfrentando a partir de las revelaciones de las comunicaciones del abogado Luis Hermosilla en el llamado caso Audio.

Al inaugurar las jornadas, Blanco enfatizó la responsabilidad del Poder Judicial en la toma de decisiones que impacten en una mejor justicia para la ciudadanía.

Reflexión “con sentido de futuro”

En esta edición, las temáticas centrales son la aprobación de este primer código de ética del Poder Judicial y la planificación estratégica 2026-2030.

“El Poder Judicial es una institución vital para el Estado de derecho y la democracia, y bajo esa consideración, resulta indispensable que cada cierto tiempo el órgano que dirige sus destinos se dé un espacio para proponer, discutir y adoptar acuerdos sobre el futuro de esta fundamental organización de la República. Han sido ya veintisiete las ocasiones en que esta Corte Suprema de Justicia se ha abocado a reflexionar sobre temas de interés jurídico con sentido de futuro”, destacó Blanco en su discurso inaugural.

En esa línea, planteó que esta reflexión se hace en momentos “de particular complejidad, marcados por cambios vertiginosos a nivel legislativo, por el notable desarrollo en el intercambio de información y uso de herramientas tecnológicas”.

“Es importante detenernos a pensar respecto de las decisiones que este cuerpo colectivo puede adoptar para el mejor devenir de nuestra institución”, destacó.

La actividad que se realiza en el hotel Marriott Santiago se extenderá por dos días.

Comunicación y percepción ciudadana

Este jueves, el bloque matinal se destinó al análisis de la percepción ciudadana desde la perspectiva estratégica y comunicacional. En este espacio, los ministros del máximo tribunal escucharon y dialogaron con el sociólogo Eugenio Tironi, la periodista Andrea Vial y el experto argentino Kevin Lehmann.

En medio de las jornadas, la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, dio cuenta a la prensa del desarrollo de la actividad y planteó que hay "desconocimiento" de la ciudadanía de algunas materias específicas.

“Un ejemplo claro, las medidas cautelares, la diferencia que hay entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, cuál es la tarea que cumplen, lo mismo la Defensoría Pública. Entonces, eso es muy relevante también para el trabajo y para la percepción de la gente, que muchas veces confunde y habla de Poder Judicial y engloba todo, hasta las policías, y recae todo en el Poder Judicial”, explicó, señalando que “hay que hacer una labor educativa”.

Código "consultivo y no sancionatorio"

Tras ese primer bloque, se analizó durante todo el resto de la jornada la propuesta del Código de Ética para el Poder Judicial.

“Es un hito trascendental para el Poder Judicial, ya que se trata de un instrumento con el que no contábamos hasta ahora y que ha sido fruto de un trabajo de casi dos años, participativo, colaborativo y de escucha de los principales expertos mundiales en el tema de ética y de filosofía aplicada al ámbito judicial”, destacó Melo.

La idea es que tras el análisis quede un texto definitivo y en condiciones de ser sometido a votación por el Pleno.

El código fue también materia de análisis en las jornadas de 2024.

“Se analizó ya en la jornada del año pasado, en que se le dio la idea general de qué es lo que iba a abarcar este código respecto de quién iba dirigido y cuál iba a ser la filosofía del mismo código, que es más bien consultivo y no sancionatorio", explicó la vocera del máximo tribunal.

El viernes en la mañana, en tanto, se analizará la actualización de diferentes aspectos normativos de la Ley Karin y su implementación dentro del Poder Judicial. Luego se debatirá sobre las bases del Plan Estratégico de la institución para el período 2026-2030.

Más sobre:Poder JudicialCorte SupremaCódigo de ÉticaRicardo BlancoMaría Soledad MeloLuis Hermosilla

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cruch en alerta por FES: plantea que “falta generar una política mucho más clara” respecto a qué va a ocurrir con los posgrados

Colbún inaugura la primera planta de hidrógeno verde asociada a una central de generación en Chile

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

“La Jauría”: cómo operaba la banda que cometía robos violentos en barrio Bellavista, Parque Forestal y Pío Nono

Venta de autos nuevos eléctricos y de bajas emisiones se duplican en septiembre y ya representan más del 10% del total

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

3.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

4.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

5.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Cruch en alerta por FES: plantea que “falta generar una política mucho más clara” respecto a qué va a ocurrir con los posgrados
Chile

Cruch en alerta por FES: plantea que “falta generar una política mucho más clara” respecto a qué va a ocurrir con los posgrados

Suprema analiza propuesta de Código de Ética del Poder Judicial en Jornadas de Reflexión antes de votación del Pleno

“La Jauría”: cómo operaba la banda que cometía robos violentos en barrio Bellavista, Parque Forestal y Pío Nono

Colbún inaugura la primera planta de hidrógeno verde asociada a una central de generación en Chile
Negocios

Colbún inaugura la primera planta de hidrógeno verde asociada a una central de generación en Chile

Venta de autos nuevos eléctricos y de bajas emisiones se duplican en septiembre y ya representan más del 10% del total

Cepal eleva la proyección de crecimiento para Chile en 2025, Venezuela lidera y Argentina destaca por revisión a la baja

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”
Tendencias

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

El optimismo de Daniel Garnero en la UC de cara al Clásico Universitario: “Nos agarra en un momento espectacular”
El Deportivo

El optimismo de Daniel Garnero en la UC de cara al Clásico Universitario: “Nos agarra en un momento espectacular”

Guillermo Satt hace valer localía en debut del retorno de la World Surf League a Chile

Descendió en España y ahora lidera a Lanús: el camino de Mauricio Pellegrino hasta reencontrarse con la U

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”
Cultura y entretención

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

Milei nombra al actual secretario de Finanzas como nuevo canciller de Argentina
Mundo

Milei nombra al actual secretario de Finanzas como nuevo canciller de Argentina

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia: “Mi problema no es Evo Morales, sino cómo resolver los problemas de la gente”

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales