Jornadas de Reflexión 2025 de la Corte Suprema se realizarán con foco en la ética judicial y planificación estratégica

Santiago, 16 de octubre 2025. Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Este jueves 23 de octubre el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, inaugurará las Jornadas de Reflexión 2025 del máximo tribunal.

En esta edición de la actividad las temáticas centrales serán la aprobación del primer Código de Ética del Poder Judicial y la planificación estratégica 2026-2030.

Las jornadas se realizarán en Santiago y se extenderán por dos días.

El programa considera un bloque destinado al análisis de la coyuntura desde la perspectiva estratégica y comunicacional. En este espacio, los ministros y ministras escucharán y dialogarán con el sociólogo Eugenio Tironi, la periodista Andrea Vial y el experto argentino Kevin Lehmann.

Luego, se analizará durante toda la jornada la propuesta del Código de Ética para el Poder Judicial.

El bloque matinal del viernes, en tanto, contempla el análisis de la actualización de diferentes aspectos normativos de la Ley Karin y su implementación dentro del Poder Judicial.

Durante el resto de la jornada, en tanto, se debatirá sobre las bases del Plan Estratégico de la institución para el período 2026-2030.

En la antesala del encuentro, la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, abordó las temáticas que se van a tratar.

“El Código es un hito trascendental para el Poder Judicial, ya que se trata de un instrumento con el que no contábamos hasta ahora y que ha sido fruto de un trabajo de casi dos años, participativo, colaborativo y de escucha de los principales expertos mundiales en tema de ética y de filosofía aplicada al ámbito judicial”, dijo al referirse al Código de Ética.

Melo también recalcó la importancia de escuchar a expertos en comunicaciones en “un bloque destinado al análisis de la coyuntura desde la perspectiva estratégica y comunicacional.

Por último, la portavoz resaltó el trabajo a largo plazo que el Poder Judicial aprobará para la próxima planificación estratégica.

“Se debatirá sobre las bases del Plan Estratégico de la institución para el período 2026-2030. Cada cinco años el Poder Judicial se fija una ruta estratégica que oriente su quehacer en pro de dotar al servicio de administración de justicia de mayor calidad, oportunidad y cercanía con los usuarios”, indicó.